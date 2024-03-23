https://ria.ru/20240323/krokus-1935142626.html

Киргизия проверит, были ли граждане среди пострадавших в "Крокусе"

Киргизия проверит, были ли граждане среди пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Киргизия проверит, были ли граждане среди пострадавших в "Крокусе"

Среди пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" могут быть два гражданина Киргизии, информация уточняется, сообщает посольство республики в РФ. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:39

2024-03-23T01:39

2024-03-23T01:39

теракт в "крокус сити холле"

россия

киргизия

дмитрий песков

крокус

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Среди пострадавших в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" могут быть два гражданина Киргизии, информация уточняется, сообщает посольство республики в РФ. "В настоящее время со стороны Посольства Кыргызской Республики в городе Москве ведутся работы по уточнению данных и поиску возможно пострадавших граждан Кыргызской Республики. Уточняется информация о двух пострадавших гражданах Кыргызской Республики. На месте находятся консульские сотрудники Посольства", - говорится в сообщении на сайте посольства Киргизии. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия, киргизия, дмитрий песков, крокус, владимир путин