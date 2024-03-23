https://ria.ru/20240323/krokus-1935141044.html

Гутерреш выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Гутерреш выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Гутерреш выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Генсек ООН Антониу Гутерреш строжайшим образом осуждает теракт в "Крокус сити холле", выражает соболезнования народу и правительству России, говорится в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:29

2024-03-23T01:29

2024-03-23T01:41

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

крокус сити холл

антониу гутерреш

фархан хак

дмитрий песков

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ООН, 23 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш строжайшим образом осуждает теракт в "Крокус сити холле", выражает соболезнования народу и правительству России, говорится в комментарии заместителя официального представителя генсека Фархана Хака."Генеральный секретарь строжайшим образом осуждает сегодняшний террористический акт в концертном зале под Москвой, в результате которого, как сообщается, погибли по меньшей мере 40 человек и более 100 получили ранения", - сказано в сообщении."Генеральный секретарь выражает свои глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Российской Федерации. Он желает пострадавшим скорейшего выздоровления", - отмечается в нем.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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