Депутат-очевидец рассказал, как проходила эвакуация людей в "Крокусе"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Айдар Метшин, который находился в "Крокус сити холле" в момент теракта, сообщил, что люди не паниковали, не устраивали давку, а организованно эвакуировались. "Я находился на момент начала теракта в зале, практически у сцены. Когда началась террористическая атака, мы были внизу, а стрельба была слышна в фойе у входа в зал. Основной вход в зал он сверху. Люди начали спускаться вниз... Все, кто находился в первых рядах, двинулись на сцену, начали эвакуацию через служебный вход. Выйдя на улицу, мы видели, как из разных выходов выходит масса людей. Не было паники, не было давки", - приводит слова Метшина пресс-служба фракции "Единая Россия". По его словам, через 15-20 минут, когда первым людям удалось эвакуироваться, начали прибывать оперативные службы. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Вертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Айдар Метшин, который находился в "Крокус сити холле" в момент теракта, сообщил, что люди не паниковали, не устраивали давку, а организованно эвакуировались.
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"Я находился на момент начала теракта в зале, практически у сцены. Когда началась террористическая атака, мы были внизу, а стрельба была слышна в фойе у входа в зал. Основной вход в зал он сверху. Люди начали спускаться вниз... Все, кто находился в первых рядах, двинулись на сцену, начали эвакуацию через служебный вход. Выйдя на улицу, мы видели, как из разных выходов выходит масса людей. Не было паники, не было давки", - приводит слова Метшина пресс-служба фракции "Единая Россия".
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
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По его словам, через 15-20 минут, когда первым людям удалось эвакуироваться, начали прибывать оперативные службы.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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