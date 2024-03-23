В Сирии назвали теракт в "Крокусе" ответом на укрепление позиций России

ДАМАСК, 23 мар - РИА Новости. Теракт в Москве, совершенный сразу после победы Путина на президентских выборах, является ответом со стороны тех, кому эта победа нанесла урон, заявил РИА Новости сирийский депутат Мухаммед Хейр аль-Аккам. "Вопрос заключается в том, когда и где совершен теракт. Он совершен после победы Путина на президентских выборах, то есть это послание со стороны тех, кому его победа нанесла урон", - считает депутат. По мнению политика, усиление позиций России "ущемляет интересы многих западных стран", в первую очередь США, успехи РФ в военной и экономической сферах являются "вызовами для западного мира". "Американское руководство признавало, что стоит за созданием "Исламского государства*", что существовал крупный проект по активизации террористических группировок (на Ближнем Востоке). Мы можем увидеть связь между происходившим в Сирии и тем, что сейчас происходит в Москве", - сказал он. "Обвинять кого-либо преждевременно, однако нельзя исключить прямую причастность США либо использование их механизмов с целью подорвать безопасность в Москве", - заключил депутат. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в " Крокусе ", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.* Террористическая организация, запрещена в РоссииТеракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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ДАМАСК, 23 мар - РИА Новости. Теракт в Москве, совершенный сразу после победы Путина на президентских выборах, является ответом со стороны тех, кому эта победа нанесла урон, заявил РИА Новости сирийский депутат Мухаммед Хейр аль-Аккам.
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"Вопрос заключается в том, когда и где совершен теракт. Он совершен после победы Путина на президентских выборах, то есть это послание со стороны тех, кому его победа нанесла урон", - считает депутат.
По мнению политика, усиление позиций России "ущемляет интересы многих западных стран", в первую очередь США, успехи РФ в военной и экономической сферах являются "вызовами для западного мира".
"Американское руководство признавало, что стоит за созданием "Исламского государства*", что существовал крупный проект по активизации террористических группировок (на Ближнем Востоке). Мы можем увидеть связь между происходившим в Сирии и тем, что сейчас происходит в Москве", - сказал он.
"Обвинять кого-либо преждевременно, однако нельзя исключить прямую причастность США либо использование их механизмов с целью подорвать безопасность в Москве", - заключил депутат.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в " Крокусе ", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
* Террористическая организация, запрещена в России
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