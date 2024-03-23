https://ria.ru/20240323/krokus-1935136450.html

Первый министр Шотландии выразил соболезнования пострадавшим в "Крокусе"

Первый министр Шотландии выразил соболезнования пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Первый министр Шотландии выразил соболезнования пострадавшим в "Крокусе"

Первый министр Шотландии Хамза Юсуф после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" заявил, что не может быть никаких оправданий нападениям на невинных... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:15

2024-03-23T01:15

2024-03-23T01:15

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

шотландия

россия

дмитрий песков

хамза юсуф

владимир путин

крокус

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый министр Шотландии Хамза Юсуф после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" заявил, что не может быть никаких оправданий нападениям на невинных гражданских, и выразил соболезнования пострадавшим и их семьям. "Ужасные сцены из "Крокус сити холла" в Москве. Никаких оправданий нападениям на невинных гражданских и их убийству быть не может. Мои мысли с теми, кто был затронут (трагедией - ред.), и их семьями", - написал он на своей странице в соцсети X.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в " Крокусе ", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, шотландия, россия, дмитрий песков, хамза юсуф, владимир путин, крокус