Тунис выступил с резким осуждением теракта в "Крокусе"

ТУНИС, 23 мар - РИА Новости. Тунис выступает с резким осуждением теракта в "Крокусе", выражает соболезнования российскому народу, заявили в МИД республики."Тунисская Республика решительно осуждает трусливый террористический акт, который произошел сегодня… и привел к многочисленным невинным жертвам", - говорится в заявлении тунисского МИД.В заявлении также отмечается, что "Тунис выражает свою полную солидарность с дружественной Российской Федерацией в этой большой трагедии и подтверждает свое неприятие всех форм насилия, экстремизма и терроризма"."Он (Тунис) также выражает самые искренние соболезнования и глубочайшие сочувствия российскому руководству, народу и семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем раненым", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Автомобили скорой помощи на дороге у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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ТУНИС, 23 мар - РИА Новости. Тунис выступает с резким осуждением теракта в "Крокусе", выражает соболезнования российскому народу, заявили в МИД республики.
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"Тунисская Республика решительно осуждает трусливый террористический акт, который произошел сегодня… и привел к многочисленным невинным жертвам", - говорится в заявлении тунисского МИД.
В заявлении также отмечается, что "Тунис выражает свою полную солидарность с дружественной Российской Федерацией в этой большой трагедии и подтверждает свое неприятие всех форм насилия, экстремизма и терроризма".
"Он (Тунис) также выражает самые искренние соболезнования и глубочайшие сочувствия российскому руководству, народу и семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем раненым", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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