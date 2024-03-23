https://ria.ru/20240323/krokus-1935119547.html

В Петербурге усилили безопасность социальной инфраструктуры

В Петербурге усилили безопасность социальной инфраструктуры - РИА Новости, 23.03.2024

В Петербурге усилили безопасность социальной инфраструктуры

В Санкт-Петербурге усилены меры безопасности инфраструктуры и мест массового пребывания людей, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:16

2024-03-23T00:16

2024-03-23T00:27

теракт в "крокус сити холле"

санкт-петербург

происшествия

россия

дмитрий песков

александр беглов

владимир путин

крокус

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. В Санкт-Петербурге усилены меры безопасности инфраструктуры и мест массового пребывания людей, сообщил губернатор города Александр Беглов."Приняты меры по усилению безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры города и мест массового пребывания людей", - написал он в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия, россия, дмитрий песков, александр беглов, владимир путин, крокус