https://ria.ru/20240323/krokus-1935118940.html

Росгвардия завершила досмотр парковок у "Крокуса", заявил Хинштейн

Росгвардия завершила досмотр парковок у "Крокуса", заявил Хинштейн - РИА Новости, 23.03.2024

Росгвардия завершила досмотр парковок у "Крокуса", заявил Хинштейн

Сотрудники Росгвардии закончили досмотр парковок у "Крокус Сити Холла", сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:13

2024-03-23T00:13

2024-03-23T01:58

теракт в "крокус сити холле"

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

крокус сити холл

происшествия

россия

александр хинштейн

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии закончили досмотр парковок у "Крокус Сити Холла", сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн."Росгвардия завершила досмотр парковок у "Крокус Сити Холл". Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено", — написал он в Telegram-канале.По его словам, сотрудники правоохранительных органов при помощи мобильных комплексов "Аракс" и служебных собак продолжают проверять окрестности. В пятницу вечером ФСБ сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Уточнялось, что здесь в это время должен был пройти концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.По последним данным, погибли 40 человек, более 100 пострадали. В самом здании усилился пожар. Для тушения задействовали авиацию, вертолеты сбрасывают воду на горящее здание. Впоследствии возгорание удалось локализовать.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), крокус сити холл, происшествия, россия, александр хинштейн, дмитрий песков, владимир путин, крокус