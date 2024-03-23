https://ria.ru/20240323/krokus-1935118520.html

В Волгограде отменили все массовые мероприятия на ближайшие дни

В Волгограде отменили все массовые мероприятия на ближайшие дни - РИА Новости, 23.03.2024

В Волгограде отменили все массовые мероприятия на ближайшие дни

Все развлекательные мероприятия отменены в Волгограде в связи с трагедией в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:11

2024-03-23T00:11

2024-03-23T00:11

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

волгоград

дмитрий песков

крокус

владимир путин

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ВОЛГОГРАД, 23 мар - РИА Новости. Все развлекательные мероприятия отменены в Волгограде в связи с трагедией в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба мэрии города. "Все развлекательные мероприятия, запланированные муниципалитетом на ближайшие дни, отменены", - сообщила мэрия Волгограда в своем Telegram-канале. По данным администрации, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Ранее власти Волгоградской области сообщали, что в регионе усилены меры безопасности в связи с событиями в Москве. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, волгоград, дмитрий песков, крокус, владимир путин