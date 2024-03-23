https://ria.ru/20240323/krokus-1935115227.html

Теракт в "Крокусе" похож на методы одного государства, заявил Вучич

Теракт в "Крокусе" похож на методы одного государства, заявил Вучич - РИА Новости, 23.03.2024

Теракт в "Крокусе" похож на методы одного государства, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что теракт в пятницу в Москве похож на способ действий одной мировой державы, но не США, не назвав страны,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:00

2024-03-23T00:00

2024-03-23T00:00

теракт в "крокус сити холле"

в мире

сербия

москва

сша

милорад додик

александр вучич

крокус

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БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что теракт в пятницу в Москве похож на способ действий одной мировой державы, но не США, не назвав страны, о которой идет речь. "Седьмого марта посольство США в РФ призвало своих граждан не идти за покупками в торговые центры и на концерты в залы. Это значит. что их спецслужбы перехватили определенные разговоры и знали, что это произойдет... Есть одна мировая держава, не Америка, чей это способ действий", - заявил Вучич в эфире TV Prva и добавил, что ожидает обострения боевых действий на Украине и приближение конфликта на глобальном уровне.Ранее президент Сербии в телеэфире выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом в Москве. Он также подтвердил, что созвал на субботу заседание совета нацбезопасности Сербии в свете трагедии в Крокус-Сити на 9.00 (11.00 мск). Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик осудил в пятницу вечером теракт в Москве. Он добавил, что трагедия стала напоминанием о необходимости борьбы с терроризмом.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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