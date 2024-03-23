Рейтинг@Mail.ru
Теракт в "Крокусе" похож на методы одного государства, заявил Вучич - РИА Новости, 23.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:00 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/krokus-1935115227.html
Теракт в "Крокусе" похож на методы одного государства, заявил Вучич
Теракт в "Крокусе" похож на методы одного государства, заявил Вучич - РИА Новости, 23.03.2024
Теракт в "Крокусе" похож на методы одного государства, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что теракт в пятницу в Москве похож на способ действий одной мировой державы, но не США, не назвав страны,... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T00:00
2024-03-23T00:00
теракт в "крокус сити холле"
в мире
сербия
москва
сша
милорад додик
александр вучич
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935114632_0:286:3134:2048_1920x0_80_0_0_150777cf5b22ae1e02ca64ae88907ca1.jpg
БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что теракт в пятницу в Москве похож на способ действий одной мировой державы, но не США, не назвав страны, о которой идет речь. &quot;Седьмого марта посольство США в РФ призвало своих граждан не идти за покупками в торговые центры и на концерты в залы. Это значит. что их спецслужбы перехватили определенные разговоры и знали, что это произойдет... Есть одна мировая держава, не Америка, чей это способ действий&quot;, - заявил Вучич в эфире TV Prva и добавил, что ожидает обострения боевых действий на Украине и приближение конфликта на глобальном уровне.Ранее президент Сербии в телеэфире выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом в Москве. Он также подтвердил, что созвал на субботу заседание совета нацбезопасности Сербии в свете трагедии в Крокус-Сити на 9.00 (11.00 мск). Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик осудил в пятницу вечером теракт в Москве. Он добавил, что трагедия стала напоминанием о необходимости борьбы с терроризмом.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
сербия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935114632_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_242fdde975ed27235f7c503cd7f84f36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, москва, сша, милорад додик, александр вучич, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Сербия, Москва, США, Милорад Додик, Александр Вучич, Крокус
Теракт в "Крокусе" похож на методы одного государства, заявил Вучич

Вучич: теракт в Москве похож на методы одного государства, не Америки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГорящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что теракт в пятницу в Москве похож на способ действий одной мировой державы, но не США, не назвав страны, о которой идет речь.
«

"Седьмого марта посольство США в РФ призвало своих граждан не идти за покупками в торговые центры и на концерты в залы. Это значит. что их спецслужбы перехватили определенные разговоры и знали, что это произойдет... Есть одна мировая держава, не Америка, чей это способ действий", - заявил Вучич в эфире TV Prva и добавил, что ожидает обострения боевых действий на Украине и приближение конфликта на глобальном уровне.

Ранее президент Сербии в телеэфире выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом в Москве. Он также подтвердил, что созвал на субботу заседание совета нацбезопасности Сербии в свете трагедии в Крокус-Сити на 9.00 (11.00 мск).
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик осудил в пятницу вечером теракт в Москве. Он добавил, что трагедия стала напоминанием о необходимости борьбы с терроризмом.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Количество пострадавших и жертв уточняется.

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Количество пострадавших и жертв уточняется.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК возбудил дело по статье о теракте.

Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Количество пострадавших и жертв уточняется.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреСербияМоскваСШАМилорад ДодикАлександр ВучичКрокус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала