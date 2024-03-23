К консульству России в Нью-Йорке несут цветы после теракта в "Крокусе"

НЬЮ-ЙОРК, 23 мар - РИА Новости. Люди несут цветы к зданию консульства РФ в Нью-Йорке на фоне новостей о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", женщина по имени Юлия рассказала журналистам, что заказала литургию по погибшим. Сейчас на ступенях у входа в консульство лежат букеты роз и красных гвоздик, передает корреспондент РИА Новости. Кто-то принес детскую мягкую игрушку - розового осьминога. Как рассказала журналистам женщина по имени Юлия, ее родные - в Москве. "Случилась драма мирового масштаба. У меня нет на работе русскоговорящих, но все выразили соболезнования, все поддержали", - рассказала Юлия. "Я решила заехать в женский монастырь, я заказала службу за здравие тех, кто пострадал в террористической атаке в Москве, и заказала литургию, кого уже не вернуть. Завтра будут читать литургию", - отметила она. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
НЬЮ-ЙОРК, 23 мар - РИА Новости. Люди несут цветы к зданию консульства РФ в Нью-Йорке на фоне новостей о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", женщина по имени Юлия рассказала журналистам, что заказала литургию по погибшим.
Сейчас на ступенях у входа в консульство лежат букеты роз и красных гвоздик, передает корреспондент РИА Новости. Кто-то принес детскую мягкую игрушку - розового осьминога.
Как рассказала журналистам женщина по имени Юлия, ее родные - в Москве.
"Случилась драма мирового масштаба. У меня нет на работе русскоговорящих, но все выразили соболезнования, все поддержали", - рассказала Юлия.
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"Я решила заехать в женский монастырь, я заказала службу за здравие тех, кто пострадал в террористической атаке в Москве, и заказала литургию, кого уже не вернуть. Завтра будут читать литургию", - отметила она.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
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Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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