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В Самарской области БПЛА упал на нефтеперерабатывающую установку
В Самарской области БПЛА упал на нефтеперерабатывающую установку - РИА Новости, 23.03.2024
В Самарской области БПЛА упал на нефтеперерабатывающую установку
Колонна нефтеперерабатывающей установки горит в Самарской области после падения беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T04:43
2024-03-23T04:43
2024-03-23T04:43
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происшествия
самарская область
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Колонна нефтеперерабатывающей установки горит в Самарской области после падения беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Падение БПЛА, происходит факельное горение колонны нефтеперерабатывающей установки. Предварительно, пострадавших нет, работают пожарные расчеты", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, самарская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Самарская область
В Самарской области БПЛА упал на нефтеперерабатывающую установку
В Самарской области из-за БПЛА загорелась нефтеперерабатывающая установка
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Колонна нефтеперерабатывающей установки горит в Самарской области после падения беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Падение БПЛА, происходит факельное горение колонны нефтеперерабатывающей установки. Предварительно, пострадавших нет, работают пожарные расчеты", - сказал собеседник агентства.
В Старооскольском округе одно из предприятий подверглось атаке БПЛА ВСУ