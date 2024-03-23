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В Самарской области БПЛА упал на нефтеперерабатывающую установку - РИА Новости, 23.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:43 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/kolonna-1935166976.html
В Самарской области БПЛА упал на нефтеперерабатывающую установку
В Самарской области БПЛА упал на нефтеперерабатывающую установку - РИА Новости, 23.03.2024
В Самарской области БПЛА упал на нефтеперерабатывающую установку
Колонна нефтеперерабатывающей установки горит в Самарской области после падения беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T04:43
2024-03-23T04:43
специальная военная операция на украине
происшествия
самарская область
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Колонна нефтеперерабатывающей установки горит в Самарской области после падения беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Падение БПЛА, происходит факельное горение колонны нефтеперерабатывающей установки. Предварительно, пострадавших нет, работают пожарные расчеты", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240323/ataka-1935130925.html
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происшествия, самарская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Самарская область
В Самарской области БПЛА упал на нефтеперерабатывающую установку

В Самарской области из-за БПЛА загорелась нефтеперерабатывающая установка

© Фото : AV БогомаZ/TelegramУничтоженный беспилотник самолётного типа "Стриж", запущенный ВСУ
Уничтоженный беспилотник самолётного типа Стриж, запущенный ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© Фото : AV БогомаZ/Telegram
Уничтоженный беспилотник самолётного типа "Стриж", запущенный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Колонна нефтеперерабатывающей установки горит в Самарской области после падения беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Падение БПЛА, происходит факельное горение колонны нефтеперерабатывающей установки. Предварительно, пострадавших нет, работают пожарные расчеты", - сказал собеседник агентства.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСамарская область
 
 
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