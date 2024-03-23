https://ria.ru/20240323/kolonna-1935166976.html

В Самарской области БПЛА упал на нефтеперерабатывающую установку

В Самарской области БПЛА упал на нефтеперерабатывающую установку - РИА Новости, 23.03.2024

В Самарской области БПЛА упал на нефтеперерабатывающую установку

Колонна нефтеперерабатывающей установки горит в Самарской области после падения беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T04:43

2024-03-23T04:43

2024-03-23T04:43

специальная военная операция на украине

происшествия

самарская область

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Колонна нефтеперерабатывающей установки горит в Самарской области после падения беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Падение БПЛА, происходит факельное горение колонны нефтеперерабатывающей установки. Предварительно, пострадавших нет, работают пожарные расчеты", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240323/ataka-1935130925.html

самарская область

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происшествия, самарская область