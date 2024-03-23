https://ria.ru/20240323/kirkorov-1935151976.html

Киркоров выразил соболезнования пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Киркоров выразил соболезнования пострадавшим при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Киркоров выразил соболезнования пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Певец Филипп Киркоров выразил соболезнования всем пострадавшим при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", отметив, что сейчас россияне должны сплотиться... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:31

2024-03-23T02:31

2024-03-23T02:31

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

филипп киркоров

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров выразил соболезнования всем пострадавшим при теракте в подмосковном "Крокус сити холле", отметив, что сейчас россияне должны сплотиться как никогда. "Для нас, для артистов, "Крокус сити холл", концертный зал им. Муслима Магомаева - наш дом. И в наш дом пришли нелюди. Соболезную всем пострадавшим и их семьям и близким. Это чудовищный акт террора, обрушившийся на нас", - написал он на своей странице Instagram*.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Работа служб на месте пожара в "Крокусе". Кадры МЧС МЧС России наращивает группировку на месте тушения пожара в Крокусе 2024-03-23T02:31 true PT0M22S

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происшествия, россия, филипп киркоров