https://ria.ru/20240323/kirgiziya-1935255169.html

В Киргизии раскрыли ОПГ, планировавшую покушение на руководство страны

В Киргизии раскрыли ОПГ, планировавшую покушение на руководство страны - РИА Новости, 23.03.2024

В Киргизии раскрыли ОПГ, планировавшую покушение на руководство страны

Спецслужбы Киргизии задержали пятерых членов транснациональной организованной преступной группировки (ОПГ), планировавших покушение на руководство страны,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:56

2024-03-23T12:56

2024-03-23T12:57

в мире

киргизия

азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579905757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38a8dad06726cb3297326cd679732b45.jpg

БИШКЕК, 23 мар — РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали пятерых членов транснациональной организованной преступной группировки (ОПГ), планировавших покушение на руководство страны, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. "В ходе организации оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение противоправной деятельности организованных преступных группировок из числа иностранных граждан и лиц, возможно находящихся в межгосударственном розыске, в поле зрения органов национальной безопасности Кыргызстана попали 5 граждан Азербайджана, являющиеся членами транснациональной ОПГ: Алиев В.М., Багхиров С.А., Асгаров М.О., Бехбудрв М.С. и Маммадов З.И.", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, задержанные подозреваются в том, что "в целях укрепления криминальной среды и распространения воровской идеологии, а также повышения своего статуса" прибыли в Киргизию для организации покушения на руководство страны. "Их преступные планы возникли в связи с проводимой государством политикой активной борьбы против ОПГ, которое отразилось на всем постсоветском пространстве… и вызвало недовольство среди зарубежных криминальных лидеров", - уточнили в госкомитете.

https://ria.ru/20231116/kirgiziya-1909750638.html

киргизия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, азербайджан