https://ria.ru/20240323/kirgiziya-1935255169.html
В Киргизии раскрыли ОПГ, планировавшую покушение на руководство страны
В Киргизии раскрыли ОПГ, планировавшую покушение на руководство страны - РИА Новости, 23.03.2024
В Киргизии раскрыли ОПГ, планировавшую покушение на руководство страны
Спецслужбы Киргизии задержали пятерых членов транснациональной организованной преступной группировки (ОПГ), планировавших покушение на руководство страны,... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T12:56
2024-03-23T12:56
2024-03-23T12:57
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БИШКЕК, 23 мар — РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали пятерых членов транснациональной организованной преступной группировки (ОПГ), планировавших покушение на руководство страны, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. "В ходе организации оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение противоправной деятельности организованных преступных группировок из числа иностранных граждан и лиц, возможно находящихся в межгосударственном розыске, в поле зрения органов национальной безопасности Кыргызстана попали 5 граждан Азербайджана, являющиеся членами транснациональной ОПГ: Алиев В.М., Багхиров С.А., Асгаров М.О., Бехбудрв М.С. и Маммадов З.И.", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, задержанные подозреваются в том, что "в целях укрепления криминальной среды и распространения воровской идеологии, а также повышения своего статуса" прибыли в Киргизию для организации покушения на руководство страны. "Их преступные планы возникли в связи с проводимой государством политикой активной борьбы против ОПГ, которое отразилось на всем постсоветском пространстве… и вызвало недовольство среди зарубежных криминальных лидеров", - уточнили в госкомитете.
https://ria.ru/20231116/kirgiziya-1909750638.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киргизия, азербайджан
В мире, Киргизия, Азербайджан
В Киргизии раскрыли ОПГ, планировавшую покушение на руководство страны
В Киргизии задержали 5 членов ОПГ, планировавших покушение на руководство страны
БИШКЕК, 23 мар — РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали пятерых членов транснациональной организованной преступной группировки (ОПГ), планировавших покушение на руководство страны, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
«
"В ходе организации оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение противоправной деятельности организованных преступных группировок из числа иностранных граждан и лиц, возможно находящихся в межгосударственном розыске, в поле зрения органов национальной безопасности Кыргызстана попали 5 граждан Азербайджана
, являющиеся членами транснациональной ОПГ: Алиев В.М., Багхиров С.А., Асгаров М.О., Бехбудрв М.С. и Маммадов З.И.", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, задержанные подозреваются в том, что "в целях укрепления криминальной среды и распространения воровской идеологии, а также повышения своего статуса" прибыли в Киргизию для организации покушения на руководство страны.
"Их преступные планы возникли в связи с проводимой государством политикой активной борьбы против ОПГ, которое отразилось на всем постсоветском пространстве… и вызвало недовольство среди зарубежных криминальных лидеров", - уточнили в госкомитете.
В Киргизии задержали организаторов массовых беспорядков 2010 года