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Пентагон заявил об уничтожении четырех БПЛА хуситов
Пентагон заявил об уничтожении четырех БПЛА хуситов - РИА Новости, 23.03.2024
Пентагон заявил об уничтожении четырех БПЛА хуситов
США уничтожили четыре беспилотника правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T05:12
2024-03-23T05:12
2024-03-23T05:12
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США уничтожили четыре беспилотника правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). "Двадцать второго марта, примерно между 4.22 и 23.10 по времен Саны (совпадает с мск), силы Центрального командования... уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в контролируемых хуситами районах Йемена", - говорится в сообщении CENTCOM в социальной сети X. По данным Центрального командования ВС США, хуситы выпустили четыре противокорабельные баллистические ракеты. Как отмечается, о повреждениях судов США или коалиции не сообщалось. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240321/dogovorennost-1934717327.html
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В мире, США, Красное море, Йемен, Ансар Алла, Вооруженные силы США, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене
Пентагон заявил об уничтожении четырех БПЛА хуситов
CENTCOM: ВС США уничтожили четыре беспилотника хуситов