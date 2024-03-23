https://ria.ru/20240323/khusity-1935169675.html

Пентагон заявил об уничтожении четырех БПЛА хуситов

Пентагон заявил об уничтожении четырех БПЛА хуситов - РИА Новости, 23.03.2024

Пентагон заявил об уничтожении четырех БПЛА хуситов

США уничтожили четыре беспилотника правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T05:12

2024-03-23T05:12

2024-03-23T05:12

в мире

сша

красное море

йемен

ансар алла

вооруженные силы сша

министерство обороны сша

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924519239_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_dea39fcdbffe0f8bda03515848661a68.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США уничтожили четыре беспилотника правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). "Двадцать второго марта, примерно между 4.22 и 23.10 по времен Саны (совпадает с мск), силы Центрального командования... уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в контролируемых хуситами районах Йемена", - говорится в сообщении CENTCOM в социальной сети X. По данным Центрального командования ВС США, хуситы выпустили четыре противокорабельные баллистические ракеты. Как отмечается, о повреждениях судов США или коалиции не сообщалось. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240321/dogovorennost-1934717327.html

https://ria.ru/20240319/sudokhodstvo-1934150207.html

сша

красное море

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, красное море, йемен, ансар алла, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене