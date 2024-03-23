https://ria.ru/20240323/kazn-1935293836.html

В Госдуме хотят инициировать введение казни для террористов

В Госдуме хотят инициировать введение казни для террористов - РИА Новости, 23.03.2024

В Госдуме хотят инициировать введение казни для террористов

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что намерен инициировать... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T15:12

2024-03-23T15:12

2024-03-23T15:12

теракт в "крокус сити холле"

россия

михаил шеремет

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что намерен инициировать вопрос введения в России казни для террористов. "Намерен инициировать вопрос на законодательном уровне введения в нашей стране смертной казни за терроризм, распространение наркотиков и преступления в отношении несовершеннолетних. У… не должно быть никаких, хоть малейших шансов уйти от ответственности, чтобы неповадно было впредь больше никому нести угрозу жителям нашей страны", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, теракт в "Крокус сити холле" заставляет реагировать на вызовы современности и пересмотреть законодательную базу. "Уверен, что основная масса жителей нашей страны поддержит введение смертной казни за преступления против человечества", - сказал депутат. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

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россия, михаил шеремет, крокус сити холл, московская область (подмосковье), безопасность