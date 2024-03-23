https://ria.ru/20240323/izrail-1935383249.html

В Тель-Авиве тысячи активистов требуют сделки по заложникам

В Тель-Авиве тысячи активистов требуют сделки по заложникам - РИА Новости, 23.03.2024

В Тель-Авиве тысячи активистов требуют сделки по заложникам

Тысячи протестующих собрались в нескольких локациях в центре Тель-Авива с требованием проведения досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения сделки по РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T22:48

2024-03-23T22:48

2024-03-23T22:48

в мире

израиль

тель-авив

катар

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мар - РИА Новости. Тысячи протестующих собрались в нескольких локациях в центре Тель-Авива с требованием проведения досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. Акции протеста проходят у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте сосредоточены крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения. Активисты жгут мусор и покрышки на проезжей части, скандируя антиправительственные лозунги и размахивая национальными флагами. Имена десятков заложников, до сих пор удерживаемых в палестинском анклаве, были перечислены через громкоговорители. Рядом со штабом минобороны проходит массовая санкционированная властями акция в поддержку израильских заложников, которые уже более пяти месяцев удерживаются в плену палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. На этих акциях, организуемых еженедельно, к властям предъявляется требование любой ценой достичь сделки и добиться освобождения заложников. В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, напоминающие еженедельные протесты против продвигаемой правительством Израиля судебной реформы, которые затихли после атаки ХАМАС 2023 года и последующей эскалации конфликта. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек. Демонстрации проходят на фоне возобновившихся на этой неделе переговоров с посредниками по освобождению израильских заложников. Встречи посредников проходят в Катаре. Ранее сообщалось что в рамках этих встреч обсуждается шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильских заложников. Израильские СМИ отмечали, что кабинет министров утвердил для команды переговорщиков "четкий и недвусмысленный" мандат на ведение переговоров.

https://ria.ru/20240316/protest-1933576167.html

https://ria.ru/20240323/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240128/oon-1923968233.html

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в мире, израиль, тель-авив, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году