https://ria.ru/20240323/ivleeva-1935153199.html

Ивлеева выразила соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Ивлеева выразила соболезнования в связи с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Ивлеева выразила соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Блогер Анастасия Ивлеева выразила соболезнования близким погибших при теракте в "Крокус сити холе" в Красногорске и пожелала выздоровления пострадавшим. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:39

2024-03-23T02:39

2024-03-23T02:39

теракт в "крокус сити холле"

россия

анастасия ивлеева

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева выразила соболезнования близким погибших при теракте в "Крокус сити холе" в Красногорске и пожелала выздоровления пострадавшим. "Страшно, когда происходит трагедия, вдвойне страшно, когда это случилось совсем рядом. Я понимаю, что никаких слов не хватит, чтобы утешить боль тех, кто потерял близких, и поддержать тех, чья жизнь сейчас находится в руках медиков. Выражаю свои искренние соболезнования близким погибших, всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написала Ивлеева в своем Telegram-канале. Она также порекомендовала поберечь себя и оставаться дома. "Многим, кто как и я следил за новостями, нужна поддержка — обнимите своих близких, поцелуйте детей. В такие часы мы должны быть рядом, не утопайте в потоке новостей и не позволяйте страху овладеть вами… Когда мы вместе — мы справимся со всем", - добавила блогер. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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россия, анастасия ивлеева, крокус сити холл