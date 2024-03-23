https://ria.ru/20240323/gruziya-1935245233.html

Правительство Грузии осудило теракт в "Крокусе"

Правительство Грузии осудило теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Правительство Грузии осудило теракт в "Крокусе"

Правительство Грузии осудило теракт в "Крокус сити холле" и выразило соболезнования российскому народу, говорится в заявлении пресс-службы правительства. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:21

2024-03-23T12:21

2024-03-23T12:21

теракт в "крокус сити холле"

грузия

владимир путин

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

московская область (подмосковье)

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ТБИЛИСИ, 23 мар – РИА Новости. Правительство Грузии осудило теракт в "Крокус сити холле" и выразило соболезнования российскому народу, говорится в заявлении пресс-службы правительства. "Правительство Грузии осуждает произошедший в Москве ужасающий террористический акт, в результате которого погибли десятки невинных людей. Мы выражаем соболезнования российскому народу. Соболезнуем семьям погибших. Желаем выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении". ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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грузия

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

грузия, владимир путин, крокус, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, московская область (подмосковье), россия, в мире