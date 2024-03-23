https://ria.ru/20240323/gosduma-1935314571.html

Источник сообщил о вводе ограничений на вход в Госдуму

Источник сообщил о вводе ограничений на вход в Госдуму - РИА Новости, 23.03.2024

Источник сообщил о вводе ограничений на вход в Госдуму

Вход в Госдуму по разовым пропускам, в том числе для организованных групп, с 25 марта будет ограничен, сообщил РИА Новости источник в ГД. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:06

2024-03-23T16:06

2024-03-23T16:06

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вход в Госдуму по разовым пропускам, в том числе для организованных групп, с 25 марта будет ограничен, сообщил РИА Новости источник в ГД. "С 25 марта вход в Госдуму по разовым пропускам и для организованных групп будет ограничен", - рассказал источник. Также, как пояснил источник, с понедельника в Думе ограничивается проведение публичных мероприятий - слушаний, круглых столов и других.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, россия, москва