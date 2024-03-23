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Источник сообщил о вводе ограничений на вход в Госдуму
Источник сообщил о вводе ограничений на вход в Госдуму - РИА Новости, 23.03.2024
Источник сообщил о вводе ограничений на вход в Госдуму
Вход в Госдуму по разовым пропускам, в том числе для организованных групп, с 25 марта будет ограничен, сообщил РИА Новости источник в ГД. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T16:06
2024-03-23T16:06
2024-03-23T16:06
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вход в Госдуму по разовым пропускам, в том числе для организованных групп, с 25 марта будет ограничен, сообщил РИА Новости источник в ГД. "С 25 марта вход в Госдуму по разовым пропускам и для организованных групп будет ограничен", - рассказал источник. Также, как пояснил источник, с понедельника в Думе ограничивается проведение публичных мероприятий - слушаний, круглых столов и других.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Источник сообщил о вводе ограничений на вход в Госдуму
Вход в ГД по разовым пропускам ограничат и для организованных групп с 25 марта
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вход в Госдуму по разовым пропускам, в том числе для организованных групп, с 25 марта будет ограничен, сообщил РИА Новости источник в ГД.
«
"С 25 марта вход в Госдуму по разовым пропускам и для организованных групп будет ограничен", - рассказал источник.
Также, как пояснил источник, с понедельника в Думе ограничивается проведение публичных мероприятий - слушаний, круглых столов и других.