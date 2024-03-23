https://ria.ru/20240323/gorenie-1935183060.html

На НПЗ в Самарской области ликвидировали открытое горение

На НПЗ в Самарской области ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.03.2024

На НПЗ в Самарской области ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, который атаковали БПЛА, сообщили РИА Новости в правительстве Самарской... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:05

2024-03-23T08:05

2024-03-23T08:36

специальная военная операция на украине

происшествия

самарская область

дмитрий азаров

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САМАРА, 23 мар — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, который атаковали БПЛА, сообщили РИА Новости в правительстве Самарской области."В 7.58 (6:58 мск) локализация пожара. В 8.16 (7:16 мск) объявлена ликвидация открытого горения", — рассказали в региональном правительстве.По данным губернатора Дмитрия Азарова, беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в ночь на субботу. Там произошло возгорание колонны первичной переработки нефти, жертв и пострадавших нет.Кроме того, удалось отбить атаку на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, технологическое оборудование предприятия не пострадало.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

самарская область

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происшествия, самарская область, дмитрий азаров