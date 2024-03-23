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ФБР отказалось комментировать контакты со спецслужбами России

ФБР отказалось комментировать контакты со спецслужбами России - РИА Новости, 23.03.2024

ФБР отказалось комментировать контакты со спецслужбами России

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не комментирует возможные контакты с российскими спецслужбами по террористической атаке в Подмосковье и предлагает... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:10

2024-03-23T00:10

2024-03-23T00:16

теракт в "крокус сити холле"

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фбр

московская область (подмосковье)

сша

в мире

крокус

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не комментирует возможные контакты с российскими спецслужбами по террористической атаке в Подмосковье и предлагает властям РФ комментировать данное происшествие, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства."Благодарим вас за обращение, однако предлагаем вам обратиться к российским властям", - заявили в пресс-службе ФБР в ответ на вопрос о том, контактировало ли ведомство со своими коллегами из РФ и предлагало ли им свое содействие.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T00:10 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, фбр, московская область (подмосковье), сша, в мире, крокус