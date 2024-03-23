https://ria.ru/20240323/dtp-1935386507.html

В Краснодаре в массовом ДТП пострадали четыре человека

В Краснодаре в массовом ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 23.03.2024

В Краснодаре в массовом ДТП пострадали четыре человека

Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в дорожной аварии с автобусом, автокраном и еще тремя автомобилями в Краснодаре, сообщили в краевом МВД. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T23:11

2024-03-23T23:11

2024-03-23T23:11

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости. Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в дорожной аварии с автобусом, автокраном и еще тремя автомобилями в Краснодаре, сообщили в краевом МВД. По данным ведомства, авария произошла в субботу вечером на улице Западный обход. Водитель "Opel" двигался в сторону поселка "Немецкая деревня" и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с авто "Changan", автобусом ГАЗ, машиной "Lada Priora" и автокраном. "По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса и четыре человека в китайском автомобиле, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html

краснодар

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар