https://ria.ru/20240323/dtp-1935386507.html
В Краснодаре в массовом ДТП пострадали четыре человека
В Краснодаре в массовом ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 23.03.2024
В Краснодаре в массовом ДТП пострадали четыре человека
Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в дорожной аварии с автобусом, автокраном и еще тремя автомобилями в Краснодаре, сообщили в краевом МВД. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T23:11
2024-03-23T23:11
2024-03-23T23:11
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости. Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в дорожной аварии с автобусом, автокраном и еще тремя автомобилями в Краснодаре, сообщили в краевом МВД. По данным ведомства, авария произошла в субботу вечером на улице Западный обход. Водитель "Opel" двигался в сторону поселка "Немецкая деревня" и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с авто "Changan", автобусом ГАЗ, машиной "Lada Priora" и автокраном. "По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса и четыре человека в китайском автомобиле, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html
краснодар
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происшествия, краснодар
В Краснодаре в массовом ДТП пострадали четыре человека
В Краснодаре в массовом ДТП с автобусом и автокраном пострадали четыре человека
КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости.
Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в дорожной аварии с автобусом, автокраном и еще тремя автомобилями в Краснодаре, сообщили в краевом
МВД.
По данным ведомства, авария произошла в субботу вечером на улице Западный обход. Водитель "Opel" двигался в сторону поселка "Немецкая деревня" и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с авто "Changan", автобусом ГАЗ, машиной "Lada Priora" и автокраном.
"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса и четыре человека в китайском автомобиле, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.
ДТП с участием автобусов, перевозивших детей, в России в 2023-2024 годах