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В Краснодаре в массовом ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 23.03.2024
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23:11 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/dtp-1935386507.html
В Краснодаре в массовом ДТП пострадали четыре человека
В Краснодаре в массовом ДТП пострадали четыре человека - РИА Новости, 23.03.2024
В Краснодаре в массовом ДТП пострадали четыре человека
Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в дорожной аварии с автобусом, автокраном и еще тремя автомобилями в Краснодаре, сообщили в краевом МВД. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T23:11
2024-03-23T23:11
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости. Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в дорожной аварии с автобусом, автокраном и еще тремя автомобилями в Краснодаре, сообщили в краевом МВД. По данным ведомства, авария произошла в субботу вечером на улице Западный обход. Водитель "Opel" двигался в сторону поселка "Немецкая деревня" и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с авто "Changan", автобусом ГАЗ, машиной "Lada Priora" и автокраном. "По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса и четыре человека в китайском автомобиле, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
В Краснодаре в массовом ДТП пострадали четыре человека

В Краснодаре в массовом ДТП с автобусом и автокраном пострадали четыре человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 мар - РИА Новости. Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в дорожной аварии с автобусом, автокраном и еще тремя автомобилями в Краснодаре, сообщили в краевом МВД.
По данным ведомства, авария произошла в субботу вечером на улице Западный обход. Водитель "Opel" двигался в сторону поселка "Немецкая деревня" и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с авто "Changan", автобусом ГАЗ, машиной "Lada Priora" и автокраном.
"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса и четыре человека в китайском автомобиле, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.
Последствия ДТП в Пушкиногорском районе Псковской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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ПроисшествияКраснодар
 
 
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