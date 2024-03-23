https://ria.ru/20240323/dron-1935212666.html
При уничтожении дрона ВСУ над Саратовской областью никто не пострадал
При уничтожении дрона ВСУ над Саратовской областью никто не пострадал - РИА Новости, 23.03.2024
При уничтожении дрона ВСУ над Саратовской областью никто не пострадал
Перехват и уничтожение украинского дрона над Саратовской областью обошлись без пострадавших, информации о повреждениях гражданской инфраструктуры нет, сообщила... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T10:23
2024-03-23T10:23
2024-03-23T10:23
специальная военная операция на украине
россия
саратовская область
белгородская область
безопасность
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САРАТОВ, 23 мар - РИА Новости. Перехват и уничтожение украинского дрона над Саратовской областью обошлись без пострадавших, информации о повреждениях гражданской инфраструктуры нет, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора региона Диана Бурлаченко. "Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Данных о повреждениях гражданской инфраструктуры нет, никто не пострадал", - сказала собеседница агентства. Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО России в ночь на субботу перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе по пять над Брянской и Белгородской областями, по одному в Воронежской и Саратовской.
https://ria.ru/20240322/pvo-1935107021.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, саратовская область, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Саратовская область, Белгородская область, Безопасность
При уничтожении дрона ВСУ над Саратовской областью никто не пострадал
При уничтожении украинского дрона над Саратовской областью никто не пострадал