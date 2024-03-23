https://ria.ru/20240323/dron-1935212666.html

При уничтожении дрона ВСУ над Саратовской областью никто не пострадал

При уничтожении дрона ВСУ над Саратовской областью никто не пострадал - РИА Новости, 23.03.2024

При уничтожении дрона ВСУ над Саратовской областью никто не пострадал

Перехват и уничтожение украинского дрона над Саратовской областью обошлись без пострадавших, информации о повреждениях гражданской инфраструктуры нет, сообщила... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:23

2024-03-23T10:23

2024-03-23T10:23

специальная военная операция на украине

россия

саратовская область

белгородская область

безопасность

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САРАТОВ, 23 мар - РИА Новости. Перехват и уничтожение украинского дрона над Саратовской областью обошлись без пострадавших, информации о повреждениях гражданской инфраструктуры нет, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора региона Диана Бурлаченко. "Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Данных о повреждениях гражданской инфраструктуры нет, никто не пострадал", - сказала собеседница агентства. Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО России в ночь на субботу перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе по пять над Брянской и Белгородской областями, по одному в Воронежской и Саратовской.

https://ria.ru/20240322/pvo-1935107021.html

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саратовская область

белгородская область

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Дарья Буймова

россия, саратовская область, белгородская область, безопасность