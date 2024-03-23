https://ria.ru/20240323/dostavka-1935246345.html

"СберМаркет" отменил плату за доставку продуктов на выходные из-за теракта

"СберМаркет" отменил плату за доставку продуктов на выходные из-за теракта - РИА Новости, 23.03.2024

"СберМаркет" отменил плату за доставку продуктов на выходные из-за теракта

Компания "СберМаркет" в связи с терактом в "Крокус сити холле" на эти выходные отменила в Москве комиссию за доставку продуктов из магазинов, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:27

2024-03-23T12:27

2024-03-23T12:44

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

сбермаркет

крокус сити холл

москва

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Компания "СберМаркет" в связи с терактом в "Крокус сити холле" на эти выходные отменила в Москве комиссию за доставку продуктов из магазинов, сообщили в "Сбере"."Компания СберМаркет на период выходных дней, 23 и 24 марта, отменяет в Москве комиссию за доставку продуктов из магазинов, чтобы поддержать клиентов, которые сейчас остаются дома", - сказано в сообщении.Ранее Сбербанк сообщил, что занимается открытием благотворительного счета для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в "Крокус сити холле".ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), сбермаркет, крокус сити холл, москва