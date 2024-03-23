https://ria.ru/20240323/donory-1935203208.html

Центр сдачи крови в Москве утром принял более 500 доноров

Центр сдачи крови в Москве утром принял более 500 доноров - РИА Новости, 23.03.2024

Центр сдачи крови в Москве утром принял более 500 доноров

Центр крови имени Гаврилова в Москве с 8.00 уже принял более 500 доноров, сообщила РИА Новости волонтер Анастасия Кришталева, отметив, что центр может сегодня... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T09:37

2024-03-23T09:37

2024-03-23T09:37

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

михаил мурашко

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Центр крови имени Гаврилова в Москве с 8.00 уже принял более 500 доноров, сообщила РИА Новости волонтер Анастасия Кришталева, отметив, что центр может сегодня работать "до последнего человека". "Работаем в штатном режиме, больше 500 человек кровь уже сдали кровь, будем принимать всех (доноров - ред.) по возможности", — сказала волонтер, не исключив, что центр крови сегодня будет работать до последнего человека. "Будем стараться", — отметила Кришталева. Уточняется, что стандартный график работы Центра имени Гаврилова с 8.00 до 13.00 мск. Центр крови имени Гаврилова с утра принимает желающих сдать кровь. Возле здания уже образовалась длинная очередь. Один из доноров рассказала РИА Новости, что делает это впервые, считает, что это ее долг. "Как можно в этой ситуации остаться равнодушной, это горе касается каждого, помочь - это наш долг", — сказала она. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в " Крокусе ", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/donorstvo-1935190379.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь в Центр крови имени Гаврилова после теракта в "Крокус Сити Холле" Люди в Москве массово идут сдавать кровь в донорские центры после вчерашнего теракта, передает корреспондент РИА Новости. В Центре крови имени Гаврилова с самого утра огромная очередь. 2024-03-23T09:37 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), дмитрий песков, михаил мурашко, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)