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В Тамбовскую область прибыли 150 белгородских детей - РИА Новости, 23.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:46 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/deti-1935217294.html
В Тамбовскую область прибыли 150 белгородских детей
В Тамбовскую область прибыли 150 белгородских детей - РИА Новости, 23.03.2024
В Тамбовскую область прибыли 150 белгородских детей
Сто пятьдесят белгородских детей из обстреливаемых районов прибыли в субботу в Тамбовскую область, сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T10:46
2024-03-23T10:46
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
тамбовская область
тамбов
максим егоров
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Сто пятьдесят белгородских детей из обстреливаемых районов прибыли в субботу в Тамбовскую область, сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram-канале. "Сегодня утром к нам в регион приехали 150 детей из Белгородской области - встретили их на железнодорожном вокзале Тамбова. Ребята добрались отлично", - сообщил Егоров. Губернатор рассказал, что детям померяли температуру - все "чувствуют себя хорошо". Теперь их доставят в спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек". Для ребят организуют смену "Артек принимает друзей", в рамках которой обеспечат досуг, познавательные и образовательные занятия. "Решены все вопросы, связанные с питанием, медицинским обеспечением и размещением сопровождающих. Назначены вожатые и воспитатели, которые будут отвечать за пребывание детей на тамбовской земле. Мы окружим ребят заботой и вниманием. Сделаем все, чтобы юные белгородцы чувствовали себя на тамбовской земле как дома. Уверен, дети отдохнут и наберутся сил!" - добавил Егоров. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за украинских обстрелов принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей. В числе регионов оказались Пензенская, Тамбовская, Калужская области и Ставропольский край.
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общество, белгородская область, тамбовская область, тамбов, максим егоров, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Тамбовская область, Тамбов, Максим Егоров, Вячеслав Гладков
В Тамбовскую область прибыли 150 белгородских детей

В Тамбовскую область прибыли 150 детей из обстреливаемых белгородских районов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДети из Белгородской области прибыли в Тамбов
Дети из Белгородской области прибыли в Тамбов - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Дети из Белгородской области прибыли в Тамбов
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ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Сто пятьдесят белгородских детей из обстреливаемых районов прибыли в субботу в Тамбовскую область, сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня утром к нам в регион приехали 150 детей из Белгородской области - встретили их на железнодорожном вокзале Тамбова. Ребята добрались отлично", - сообщил Егоров.
Губернатор рассказал, что детям померяли температуру - все "чувствуют себя хорошо". Теперь их доставят в спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек". Для ребят организуют смену "Артек принимает друзей", в рамках которой обеспечат досуг, познавательные и образовательные занятия.
"Решены все вопросы, связанные с питанием, медицинским обеспечением и размещением сопровождающих. Назначены вожатые и воспитатели, которые будут отвечать за пребывание детей на тамбовской земле. Мы окружим ребят заботой и вниманием. Сделаем все, чтобы юные белгородцы чувствовали себя на тамбовской земле как дома. Уверен, дети отдохнут и наберутся сил!" - добавил Егоров.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за украинских обстрелов принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей. В числе регионов оказались Пензенская, Тамбовская, Калужская области и Ставропольский край.
Последствия обстрела Белгорода
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Рабочие убирают осколки поврежденного фасадного остекления "Белгород Арены". В спортивно-развлекательном комплексе также пробита кровля и плита перекрытия.

Здание многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Белгород-Арена, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Рабочие убирают осколки поврежденного фасадного остекления "Белгород Арены". В спортивно-развлекательном комплексе также пробита кровля и плита перекрытия.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Белгород-Арена" частично разрушена, пострадали и припаркованные рядом автомобили. Улицу Щорса, на которой расположен многофункциональный комплекс пришлось перекрывать.

Жители Белгорода у здания многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Белгород-Арена, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

"Белгород-Арена" частично разрушена, пострадали и припаркованные рядом автомобили. Улицу Щорса, на которой расположен многофункциональный комплекс пришлось перекрывать.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Сотрудники Общероссийского народного фронта собирают осколки и выбитые взрывами стеклопакеты у одного из жилых домов, пострадавших от утренней атаки.

Сотрудники Общероссийского народного фронта (ОНФ) у жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Сотрудники Общероссийского народного фронта собирают осколки и выбитые взрывами стеклопакеты у одного из жилых домов, пострадавших от утренней атаки.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Не успели испугаться, побежали быстренько в ванную", — рассказал местный житель.

Мужчина с женой и тремя сонными детьми успел укрыться от осколков. Но квартире и припаркованному у подъезда автомобилю нужен срочный ремонт.

Люди у жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

"Не успели испугаться, побежали быстренько в ванную", — рассказал местный житель.

Мужчина с женой и тремя сонными детьми успел укрыться от осколков. Но квартире и припаркованному у подъезда автомобилю нужен срочный ремонт.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Под угрозой — обрушение балкона в одном из жилых домов. Специалисты будут обследовать опасный участок.

Балконы жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Под угрозой — обрушение балкона в одном из жилых домов. Специалисты будут обследовать опасный участок.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Сильно разрушены кабинеты директора и секретаря, повреждено оборудование и 20% остекления", — рассказал руководитель "Белгород-Арены" Юрий Черников.

По счастливой случайности никто не пострадал — сотрудники на удаленке.

Здание многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Белгород-Арена, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

"Сильно разрушены кабинеты директора и секретаря, повреждено оборудование и 20% остекления", — рассказал руководитель "Белгород-Арены" Юрий Черников.

По счастливой случайности никто не пострадал — сотрудники на удаленке.

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В районе улицы Щорса остались фрагменты обрушившихся на город снарядов. От утренней атаки пострадали более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей.

Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.

В районе улицы Щорса остались фрагменты обрушившихся на город снарядов. От утренней атаки пострадали более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей.

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Не все успели спуститься в укрытия после объявления воздушной угрозы. В результате ранены пять человек.

Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Не все успели спуститься в укрытия после объявления воздушной угрозы. В результате ранены пять человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
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8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Власти обещают восстановить "Белгород-Арену" в кратчайшие сроки. Спорткомплекс — домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги "Белогорье".

Рабочий убирает осколки разбитых окон здания многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Белгород-Арена, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Власти обещают восстановить "Белгород-Арену" в кратчайшие сроки. Спорткомплекс — домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги "Белогорье".

© РИА Новости / Антон Вергун
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9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгородском районе повреждено девять частных домов и ограждение еще одного. Из-за последствий обстрела на линии электропередачи временно без света остаются около пяти тысяч жителей.

Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Белгороде

В Белгородском районе повреждено девять частных домов и ограждение еще одного. Из-за последствий обстрела на линии электропередачи временно без света остаются около пяти тысяч жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

Рабочие убирают осколки поврежденного фасадного остекления "Белгород Арены". В спортивно-развлекательном комплексе также пробита кровля и плита перекрытия.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

"Белгород-Арена" частично разрушена, пострадали и припаркованные рядом автомобили. Улицу Щорса, на которой расположен многофункциональный комплекс пришлось перекрывать.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сотрудники Общероссийского народного фронта собирают осколки и выбитые взрывами стеклопакеты у одного из жилых домов, пострадавших от утренней атаки.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

"Не успели испугаться, побежали быстренько в ванную", — рассказал местный житель.

Мужчина с женой и тремя сонными детьми успел укрыться от осколков. Но квартире и припаркованному у подъезда автомобилю нужен срочный ремонт.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Под угрозой — обрушение балкона в одном из жилых домов. Специалисты будут обследовать опасный участок.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

"Сильно разрушены кабинеты директора и секретаря, повреждено оборудование и 20% остекления", — рассказал руководитель "Белгород-Арены" Юрий Черников.

По счастливой случайности никто не пострадал — сотрудники на удаленке.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

В районе улицы Щорса остались фрагменты обрушившихся на город снарядов. От утренней атаки пострадали более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

Не все успели спуститься в укрытия после объявления воздушной угрозы. В результате ранены пять человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Власти обещают восстановить "Белгород-Арену" в кратчайшие сроки. Спорткомплекс — домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги "Белогорье".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Белгородском районе повреждено девять частных домов и ограждение еще одного. Из-за последствий обстрела на линии электропередачи временно без света остаются около пяти тысяч жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьТамбовская областьТамбовМаксим ЕгоровВячеслав Гладков
 
 
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