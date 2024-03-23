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В Тамбовскую область прибыли 150 белгородских детей

В Тамбовскую область прибыли 150 белгородских детей - РИА Новости, 23.03.2024

В Тамбовскую область прибыли 150 белгородских детей

Сто пятьдесят белгородских детей из обстреливаемых районов прибыли в субботу в Тамбовскую область, сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:46

2024-03-23T10:46

2024-03-23T10:46

специальная военная операция на украине

общество

белгородская область

тамбовская область

тамбов

максим егоров

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Сто пятьдесят белгородских детей из обстреливаемых районов прибыли в субботу в Тамбовскую область, сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram-канале. "Сегодня утром к нам в регион приехали 150 детей из Белгородской области - встретили их на железнодорожном вокзале Тамбова. Ребята добрались отлично", - сообщил Егоров. Губернатор рассказал, что детям померяли температуру - все "чувствуют себя хорошо". Теперь их доставят в спортивно-оздоровительный лагерь "Тамбовский Артек". Для ребят организуют смену "Артек принимает друзей", в рамках которой обеспечат досуг, познавательные и образовательные занятия. "Решены все вопросы, связанные с питанием, медицинским обеспечением и размещением сопровождающих. Назначены вожатые и воспитатели, которые будут отвечать за пребывание детей на тамбовской земле. Мы окружим ребят заботой и вниманием. Сделаем все, чтобы юные белгородцы чувствовали себя на тамбовской земле как дома. Уверен, дети отдохнут и наберутся сил!" - добавил Егоров. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за украинских обстрелов принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей. В числе регионов оказались Пензенская, Тамбовская, Калужская области и Ставропольский край.

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Ольга Фомченкова

общество, белгородская область, тамбовская область, тамбов, максим егоров, вячеслав гладков