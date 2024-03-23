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Часть детей, пострадавших в теракте, находятся в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:29 23.03.2024 (обновлено: 01:21 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/deti-1935122643.html
Часть детей, пострадавших в теракте, находятся в состоянии средней тяжести
Часть детей, пострадавших в теракте, находятся в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 23.03.2024
Часть детей, пострадавших в теракте, находятся в состоянии средней тяжести
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что среди пострадавших в "Крокус сити холле" есть мальчик с огнестрельным... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T00:29
2024-03-23T01:21
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что среди пострадавших в "Крокус сити холле" есть мальчик с огнестрельным ранением, остальные дети находятся в состоянии средней тяжести."У нас есть пострадавшие дети, их немного, информация постоянно обновляется. Есть мальчик с огнестрельным ранением, но все пока средней тяжести", — сказала Львова-Белова, добавив, что еще одного мальчика ударили прикладом автомата, его состояние стабильное.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл

Часть детей, пострадавших в теракте, находятся в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что среди пострадавших в "Крокус сити холле" есть мальчик с огнестрельным ранением, остальные дети находятся в состоянии средней тяжести.
"У нас есть пострадавшие дети, их немного, информация постоянно обновляется. Есть мальчик с огнестрельным ранением, но все пока средней тяжести", — сказала Львова-Белова, добавив, что еще одного мальчика ударили прикладом автомата, его состояние стабильное.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Крокус Сити Холл
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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