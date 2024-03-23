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Часть детей, пострадавших в теракте, находятся в состоянии средней тяжести
Часть детей, пострадавших в теракте, находятся в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 23.03.2024
Часть детей, пострадавших в теракте, находятся в состоянии средней тяжести
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что среди пострадавших в "Крокус сити холле" есть мальчик с огнестрельным... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T00:29
2024-03-23T00:29
2024-03-23T01:21
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что среди пострадавших в "Крокус сити холле" есть мальчик с огнестрельным ранением, остальные дети находятся в состоянии средней тяжести."У нас есть пострадавшие дети, их немного, информация постоянно обновляется. Есть мальчик с огнестрельным ранением, но все пока средней тяжести", — сказала Львова-Белова, добавив, что еще одного мальчика ударили прикладом автомата, его состояние стабильное.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что среди пострадавших в "Крокус сити холле" есть мальчик с огнестрельным ранением, остальные дети находятся в состоянии средней тяжести.
"У нас есть пострадавшие дети, их немного, информация постоянно обновляется. Есть мальчик с огнестрельным ранением, но все пока средней тяжести", — сказала Львова-Белова, добавив, что еще одного мальчика ударили прикладом автомата, его состояние стабильное.