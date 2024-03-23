https://ria.ru/20240323/deti-1935122643.html

Часть детей, пострадавших в теракте, находятся в состоянии средней тяжести

Часть детей, пострадавших в теракте, находятся в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 23.03.2024

Часть детей, пострадавших в теракте, находятся в состоянии средней тяжести

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что среди пострадавших в "Крокус сити холле" есть мальчик с огнестрельным... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:29

2024-03-23T00:29

2024-03-23T01:21

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что среди пострадавших в "Крокус сити холле" есть мальчик с огнестрельным ранением, остальные дети находятся в состоянии средней тяжести."У нас есть пострадавшие дети, их немного, информация постоянно обновляется. Есть мальчик с огнестрельным ранением, но все пока средней тяжести", — сказала Львова-Белова, добавив, что еще одного мальчика ударили прикладом автомата, его состояние стабильное.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

крокус сити холл