https://ria.ru/20240323/dengi-1935249444.html

"Яндекс Афиша" вернет деньги за билеты на концерт "Пикника"

"Яндекс Афиша" вернет деньги за билеты на концерт "Пикника" - РИА Новости, 23.03.2024

"Яндекс Афиша" вернет деньги за билеты на концерт "Пикника"

"Яндекс Афиша" полностью вернет деньги за билеты на концерт музыкальной группы в подмосковном "Крокус сити холле", во время которого произошел теракт, также... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:35

2024-03-23T12:35

2024-03-23T13:15

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Яндекс Афиша" полностью вернет деньги за билеты на концерт музыкальной группы в подмосковном "Крокус сити холле", во время которого произошел теракт, также договаривается об отмене или возврате билетов на отмененные мероприятия с их организаторами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы глубоко переживаем случившуюся ужасную трагедию. Мы оформляем полный возврат денег за билеты на концерт <…> в "Крокус сити холл", - сказали в компании."Пользователи обеспокоены, и мы видим это по количеству обращений, связанных с предстоящими мероприятиями. Мы работаем с организаторами, чтобы обеспечить обмен или возврат ранее купленных билетов", - добавили в пресс-службе.Как отмечает корреспондент агентства, рядом с каждым мероприятием на странице в "Яндекс Афише" появилась пометка "Уточняем статус".ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

московская область (подмосковье)

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крокус сити холл, происшествия, московская область (подмосковье)