https://ria.ru/20240323/dannye-1935144334.html
СМИ: данных о пострадавших гражданах Казахстана не поступало
СМИ: данных о пострадавших гражданах Казахстана не поступало - РИА Новости, 23.03.2024
СМИ: данных о пострадавших гражданах Казахстана не поступало
Данные о гражданах Казахстана среди погибших и пострадавших в результате теракта в Подмосковье не поступали, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на МИД... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T01:46
2024-03-23T01:46
2024-03-23T01:49
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
казахстан
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Данные о гражданах Казахстана среди погибших и пострадавших в результате теракта в Подмосковье не поступали, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на МИД страны. "Информация о гражданах Казахстана среди погибших или пострадавших не поступала", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram-канале. Отмечается, что посольство Казахстана поддерживает связь с российскими властями относительно произошедшего. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно осудил террористический акт, произошедший в Москве в "Крокус сити холле". ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле"
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
2024-03-23T01:46
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в мире, россия, казахстан
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Казахстан
СМИ: данных о пострадавших гражданах Казахстана не поступало
Sputnik Казахстан: МИД Казахстана не получал данных о пострадавших гражданах
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Данные о гражданах Казахстана среди погибших и пострадавших в результате теракта в Подмосковье не поступали, сообщает Sputnik Казахстан
со ссылкой на МИД страны.
"Информация о гражданах Казахстана среди погибших или пострадавших не поступала", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram-канале.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Отмечается, что посольство Казахстана поддерживает связь с российскими властями относительно произошедшего.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
решительно осудил террористический акт, произошедший в Москве в "Крокус сити холле".
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
сообщил, что Владимиру Путину
в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.