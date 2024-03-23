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СМИ: данных о пострадавших гражданах Казахстана не поступало - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
01:46 23.03.2024 (обновлено: 01:49 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/dannye-1935144334.html
СМИ: данных о пострадавших гражданах Казахстана не поступало
СМИ: данных о пострадавших гражданах Казахстана не поступало - РИА Новости, 23.03.2024
СМИ: данных о пострадавших гражданах Казахстана не поступало
Данные о гражданах Казахстана среди погибших и пострадавших в результате теракта в Подмосковье не поступали, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на МИД... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T01:46
2024-03-23T01:49
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
казахстан
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Данные о гражданах Казахстана среди погибших и пострадавших в результате теракта в Подмосковье не поступали, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на МИД страны. "Информация о гражданах Казахстана среди погибших или пострадавших не поступала", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram-канале. Отмечается, что посольство Казахстана поддерживает связь с российскими властями относительно произошедшего. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно осудил террористический акт, произошедший в Москве в "Крокус сити холле". ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Кадры пожара в "Крокус Сити Холле"
Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, россия, казахстан
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Казахстан
СМИ: данных о пострадавших гражданах Казахстана не поступало

Sputnik Казахстан: МИД Казахстана не получал данных о пострадавших гражданах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба. 22 марта 2024
Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба. 22 марта 2024
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Данные о гражданах Казахстана среди погибших и пострадавших в результате теракта в Подмосковье не поступали, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на МИД страны.
"Информация о гражданах Казахстана среди погибших или пострадавших не поступала", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram-канале.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
00:35
Отмечается, что посольство Казахстана поддерживает связь с российскими властями относительно произошедшего.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно осудил террористический акт, произошедший в Москве в "Крокус сити холле".
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияКазахстан
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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