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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.03.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного сбит над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T14:50

2024-03-23T14:50

2024-03-23T14:54

белгородская область

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного сбит над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Двадцать третьего марта около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

белгородская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)