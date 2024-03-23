https://ria.ru/20240323/bolnitsa-1935155638.html

Таксисты бесплатно развозят пострадавших из больницы в Красногорске

Таксисты бесплатно развозят пострадавших из больницы в Красногорске - РИА Новости, 23.03.2024

Таксисты бесплатно развозят пострадавших из больницы в Красногорске

Таксисты-волонтеры дежурят у Красногорской городской больницы №1, они готовы бесплатно разводить пострадавших, медиков и их родственников после теракта в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:56

2024-03-23T02:56

2024-03-23T02:57

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус сити холл

красногорск

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Таксисты-волонтеры дежурят у Красногорской городской больницы №1, они готовы бесплатно разводить пострадавших, медиков и их родственников после теракта в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости. "Просто хочу помочь. Заказ у меня на 5 утра. Может, кто в шоке, кого бесплатно можно отвезти по Москве", - рассказал журналистам таксист-волонтер Николай. Он также отметил, что находится у больницы уже час. После общения с журналистами Николай увез от больницы медиков, смена которых закончилась.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

россия

красногорск

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2024

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россия, крокус сити холл, красногорск