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"Уральские авиалинии" вернут деньги отказавшимся от полетов в Москву

"Уральские авиалинии" вернут деньги отказавшимся от полетов в Москву - РИА Новости, 23.03.2024

"Уральские авиалинии" вернут деньги отказавшимся от полетов в Москву

Авиакомпании "Уральские авиалинии" и "Ямал" объявили о возврате денег за билеты пассажирам, отказавшимся от перелета в Москву в ближайшие дни, сообщают... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T07:55

2024-03-23T07:55

2024-03-23T07:55

теракт в "крокус сити холле"

москва

россия

московская область (подмосковье)

уральские авиалинии

ямал (авиакомпания)

крокус сити холл

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Авиакомпании "Уральские авиалинии" и "Ямал" объявили о возврате денег за билеты пассажирам, отказавшимся от перелета в Москву в ближайшие дни, сообщают пресс-службы перевозчиков. "Пассажирам, решившим отказаться от перелета в Москву в период с 20.00 22 марта по 25 марта включительно и оформивших билеты не позднее 22 марта, авиакомпания произведет вынужденный возврат полной стоимости авиабилетов", - говорится в сообщении "Уральских авиалиний". В авиакомпании "Ямал" отметили, что до 30 марта пассажиры без дополнительных сборов смогут оформить возврат или поменять перелет на другие даты на рейсы перевозчика. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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