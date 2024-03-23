https://ria.ru/20240323/bilan-1935151813.html

Дима Билан выразил соболезнования семьям жертв теракта в "Крокусе"

Дима Билан выразил соболезнования семьям жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Дима Билан выразил соболезнования семьям жертв теракта в "Крокусе"

Певец Дима Билан выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокусе" и призвал всех беречь себя. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:30

2024-03-23T02:30

2024-03-23T02:30

теракт в "крокус сити холле"

россия

дима билан (виктор белан)

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935119956_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_84e9bbed835ed211a478f98ea4ac1016.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Певец Дима Билан выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокусе" и призвал всех беречь себя. На своей странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) он сообщил, что узнал о произошедшем во время съемок в пятницу. "В это невозможно поверить. Мои соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим! Друзья, берегите себя и будьте осторожны!" - написал Билан. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дима билан (виктор белан), крокус сити холл