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"Крокус Сити Холл" проверяли на пожарную безопасность в полном объеме - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:16 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/bezopasnost-1935363350.html
"Крокус Сити Холл" проверяли на пожарную безопасность в полном объеме
"Крокус Сити Холл" проверяли на пожарную безопасность в полном объеме - РИА Новости, 23.03.2024
"Крокус Сити Холл" проверяли на пожарную безопасность в полном объеме
"Крокус Сити Холл" контролирующие органы проверяли на пожарную безопасность в полном объеме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T20:16
2024-03-23T20:16
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
крокус сити холл
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Крокус Сити Холл" контролирующие органы проверяли на пожарную безопасность в полном объеме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Как отмечают в ведомстве , в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявляются публикации, содержащие недостоверные и непроверенные сведения. "Так, выявлены публикации, содержащие информацию о непроведении контролирующими органами необходимых проверочных мероприятий соблюдения пожарной и эксплуатационной безопасности развлекательных объектов "Крокус Сити Холл". Данная информация не соответствует действительности. Установлено, что все необходимые проверочные мероприятия проводились в полном объеме", - говорится в сообщении.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Новости
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Сброс воды на "Крокус" с пожарного вертолета
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Тушение пожара в "Крокусе" авиацией
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происшествия, россия, крокус сити холл, генеральная прокуратура рф, видео
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Крокус Сити Холл, Генеральная прокуратура РФ
"Крокус Сити Холл" проверяли на пожарную безопасность в полном объеме
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Крокус Сити Холл" контролирующие органы проверяли на пожарную безопасность в полном объеме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
2024-03-23T20:16
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"Крокус Сити Холл" проверяли на пожарную безопасность в полном объеме

Генпрокуратура: "Крокус" проверяли на пожарную безопасность в полном объеме

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Крокус Сити Холл" контролирующие органы проверяли на пожарную безопасность в полном объеме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Как отмечают в ведомстве , в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявляются публикации, содержащие недостоверные и непроверенные сведения.
"Так, выявлены публикации, содержащие информацию о непроведении контролирующими органами необходимых проверочных мероприятий соблюдения пожарной и эксплуатационной безопасности развлекательных объектов "Крокус Сити Холл". Данная информация не соответствует действительности. Установлено, что все необходимые проверочные мероприятия проводились в полном объеме", - говорится в сообщении.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрокус Сити ХоллГенеральная прокуратура РФ
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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