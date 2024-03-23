https://ria.ru/20240323/bezopasnost-1935363350.html
"Крокус Сити Холл" проверяли на пожарную безопасность в полном объеме
"Крокус Сити Холл" проверяли на пожарную безопасность в полном объеме - РИА Новости, 23.03.2024
"Крокус Сити Холл" проверяли на пожарную безопасность в полном объеме
"Крокус Сити Холл" контролирующие органы проверяли на пожарную безопасность в полном объеме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T20:16
2024-03-23T20:16
2024-03-23T20:16
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
крокус сити холл
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935137877_0:271:3159:2047_1920x0_80_0_0_0270b204fe7ba152dc80b5ade8cb948a.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Крокус Сити Холл" контролирующие органы проверяли на пожарную безопасность в полном объеме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Как отмечают в ведомстве , в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявляются публикации, содержащие недостоверные и непроверенные сведения. "Так, выявлены публикации, содержащие информацию о непроведении контролирующими органами необходимых проверочных мероприятий соблюдения пожарной и эксплуатационной безопасности развлекательных объектов "Крокус Сити Холл". Данная информация не соответствует действительности. Установлено, что все необходимые проверочные мероприятия проводились в полном объеме", - говорится в сообщении.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сброс воды на "Крокус" с пожарного вертолета
тушение
2024-03-23T20:16
true
PT0M17S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935137877_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e8621ea5b8b8417d07596ce3ec67c1f8.jpg
Тушение пожара в "Крокусе" авиацией
крокус пожар
2024-03-23T20:16
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, крокус сити холл, генеральная прокуратура рф, видео
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Крокус Сити Холл, Генеральная прокуратура РФ
"Крокус Сити Холл" проверяли на пожарную безопасность в полном объеме
Генпрокуратура: "Крокус" проверяли на пожарную безопасность в полном объеме