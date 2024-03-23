https://ria.ru/20240323/bezopasnost-1935363350.html

"Крокус Сити Холл" проверяли на пожарную безопасность в полном объеме

"Крокус Сити Холл" проверяли на пожарную безопасность в полном объеме - РИА Новости, 23.03.2024

"Крокус Сити Холл" проверяли на пожарную безопасность в полном объеме

"Крокус Сити Холл" контролирующие органы проверяли на пожарную безопасность в полном объеме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T20:16

2024-03-23T20:16

2024-03-23T20:16

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

крокус сити холл

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Крокус Сити Холл" контролирующие органы проверяли на пожарную безопасность в полном объеме, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Как отмечают в ведомстве , в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявляются публикации, содержащие недостоверные и непроверенные сведения. "Так, выявлены публикации, содержащие информацию о непроведении контролирующими органами необходимых проверочных мероприятий соблюдения пожарной и эксплуатационной безопасности развлекательных объектов "Крокус Сити Холл". Данная информация не соответствует действительности. Установлено, что все необходимые проверочные мероприятия проводились в полном объеме", - говорится в сообщении.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сброс воды на "Крокус" с пожарного вертолета тушение 2024-03-23T20:16 true PT0M17S

Тушение пожара в "Крокусе" авиацией крокус пожар 2024-03-23T20:16 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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