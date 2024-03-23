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Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями - РИА Новости, 23.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 23.03.2024 (обновлено: 07:21 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/bespilotniki-1935179328.html
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями - РИА Новости, 23.03.2024
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями
Силы и средства ПВО России перехватили и уничтожили 12 украинских дронов, в том числе по пять над Брянской и Белгородской областями, по одному в Воронежской и... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T07:17
2024-03-23T07:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
саратовская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
белгородская область
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Силы и средства ПВО России перехватили и уничтожили 12 украинских дронов, в том числе по пять над Брянской и Белгородской областями, по одному в Воронежской и Саратовской, сообщило в субботу Минобороны РФ."Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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саратовская область
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безопасность, россия, саратовская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Саратовская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Белгородская область
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями

МО: силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Силы и средства ПВО России перехватили и уничтожили 12 украинских дронов, в том числе по пять над Брянской и Белгородской областями, по одному в Воронежской и Саратовской, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областями", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСаратовская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБелгородская область
 
 
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