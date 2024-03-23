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Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями - РИА Новости, 23.03.2024
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями
Силы и средства ПВО России перехватили и уничтожили 12 украинских дронов, в том числе по пять над Брянской и Белгородской областями, по одному в Воронежской и... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T07:17
2024-03-23T07:17
2024-03-23T07:21
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Силы и средства ПВО России перехватили и уничтожили 12 украинских дронов, в том числе по пять над Брянской и Белгородской областями, по одному в Воронежской и Саратовской, сообщило в субботу Минобороны РФ."Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Саратовская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Белгородская область
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями
МО: силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями