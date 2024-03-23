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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 23.03.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Двенадцатый украинский беспилотник самолетного типа сбит за субботу в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T20:01
2024-03-23T20:01
2024-03-23T20:09
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белгородская область
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Двенадцатый украинский беспилотник самолетного типа сбит за субботу в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."23 марта в 19.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.Ранее в министерстве сообщали, что за ночь над территорией региона было сбито пять беспилотников, еще шесть уничтожено в течение дня и вечера, в том числе в 16.00 и в 19.00.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
МО: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью