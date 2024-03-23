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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.03.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T19:41
2024-03-23T19:41
2024-03-23T19:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ."23 марта около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
МО РФ: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью