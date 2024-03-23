https://ria.ru/20240323/bespilotnik-1935355684.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.03.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T19:41

2024-03-23T19:41

2024-03-23T19:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны РФ."23 марта около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия, безопасность