https://ria.ru/20240323/bespilotnik-1935173027.html

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 23.03.2024

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

ПВО уничтожила беспилотник над Почепским районом Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T05:52

2024-03-23T05:52

2024-03-23T05:56

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

брянская область

почепский район

александр богомаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник над Почепским районом Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Почепским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

почепский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, брянская область, почепский район, александр богомаз