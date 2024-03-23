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Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 23.03.2024
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
ПВО уничтожила беспилотник над Почепским районом Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T05:52
2024-03-23T05:52
2024-03-23T05:56
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
брянская область
почепский район
александр богомаз
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник над Почепским районом Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Почепским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник над Почепским районом Брянской области