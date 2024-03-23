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Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 23.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:24 23.03.2024 (обновлено: 05:27 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/bespilotnik-1935170760.html
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 23.03.2024
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
Беспилотник уничтожен над территорией Выгоничского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T05:24
2024-03-23T05:27
специальная военная операция на украине
брянская область
выгоничский район
россия
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Беспилотник уничтожен над территорией Выгоничского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал он.
https://ria.ru/20240323/ataka-1935130925.html
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выгоничский район
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брянская область, выгоничский район, россия, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Выгоничский район, Россия, Александр Богомаз, Происшествия
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Богомаз: над Выгоничским районом Брянской области уничтожен беспилотник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Беспилотник уничтожен над территорией Выгоничского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВыгоничский районРоссияАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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