https://ria.ru/20240323/bespilotnik-1935170760.html

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 23.03.2024

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью

Беспилотник уничтожен над территорией Выгоничского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T05:24

2024-03-23T05:24

2024-03-23T05:27

специальная военная операция на украине

брянская область

выгоничский район

россия

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Беспилотник уничтожен над территорией Выгоничского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал он.

https://ria.ru/20240323/ataka-1935130925.html

брянская область

выгоничский район

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брянская область, выгоничский район, россия, александр богомаз, происшествия