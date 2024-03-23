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Белгородские дети приехали на отдых в Калужскую область - РИА Новости, 23.03.2024
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09:41 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/belgorod-1935203856.html
Белгородские дети приехали на отдых в Калужскую область
Белгородские дети приехали на отдых в Калужскую область - РИА Новости, 23.03.2024
Белгородские дети приехали на отдых в Калужскую область
Группа детей с обстреливаемых территорий Белгородской области прибыла в субботу на отдых в Калужскую область, сообщил губернатор этого региона Владислав Шапша в РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T09:41
2024-03-23T09:41
общество
калужская область
грайворонский район
владислав шапша
вячеслав гладков
белгородская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Группа детей с обстреливаемых территорий Белгородской области прибыла в субботу на отдых в Калужскую область, сообщил губернатор этого региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что Калужская область примет порядка 300 детей из Шебекинского, Грайворонского районов Белгородской области и из Белгорода. "Встретили в Калуге белгородских ребят. Слава Богу, дорога прошла нормально. Здоровье детей в порядке, настрой хороший. Сейчас ребята уже размещаются в круглогодичных детских лагерях, где они будут отдыхать и укреплять здоровье", - написал Шапша. Он подчеркнул, что о детях позаботятся, окружат теплом и вниманием. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. В числе регионов оказались Пензенская область, Тамбовская область, Калужская область и Ставропольский край.
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калужская область
грайворонский район
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общество, калужская область, грайворонский район, владислав шапша, вячеслав гладков, белгородская область
Общество, Калужская область, Грайворонский район, Владислав Шапша, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Белгородские дети приехали на отдых в Калужскую область

Дети из обстреливаемой Белгородской области прибыли на отдых в Калужскую область

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Группа детей с обстреливаемых территорий Белгородской области прибыла в субботу на отдых в Калужскую область, сообщил губернатор этого региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что Калужская область примет порядка 300 детей из Шебекинского, Грайворонского районов Белгородской области и из Белгорода.
"Встретили в Калуге белгородских ребят. Слава Богу, дорога прошла нормально. Здоровье детей в порядке, настрой хороший. Сейчас ребята уже размещаются в круглогодичных детских лагерях, где они будут отдыхать и укреплять здоровье", - написал Шапша.
Он подчеркнул, что о детях позаботятся, окружат теплом и вниманием.
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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. В числе регионов оказались Пензенская область, Тамбовская область, Калужская область и Ставропольский край.
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ОбществоКалужская областьГрайворонский районВладислав ШапшаВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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