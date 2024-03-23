https://ria.ru/20240323/belgorod-1935203856.html

Белгородские дети приехали на отдых в Калужскую область

Белгородские дети приехали на отдых в Калужскую область - РИА Новости, 23.03.2024

Белгородские дети приехали на отдых в Калужскую область

Группа детей с обстреливаемых территорий Белгородской области прибыла в субботу на отдых в Калужскую область, сообщил губернатор этого региона Владислав Шапша в РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T09:41

2024-03-23T09:41

2024-03-23T09:41

общество

калужская область

грайворонский район

владислав шапша

вячеслав гладков

белгородская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Группа детей с обстреливаемых территорий Белгородской области прибыла в субботу на отдых в Калужскую область, сообщил губернатор этого региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что Калужская область примет порядка 300 детей из Шебекинского, Грайворонского районов Белгородской области и из Белгорода. "Встретили в Калуге белгородских ребят. Слава Богу, дорога прошла нормально. Здоровье детей в порядке, настрой хороший. Сейчас ребята уже размещаются в круглогодичных детских лагерях, где они будут отдыхать и укреплять здоровье", - написал Шапша. Он подчеркнул, что о детях позаботятся, окружат теплом и вниманием. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. В числе регионов оказались Пензенская область, Тамбовская область, Калужская область и Ставропольский край.

https://ria.ru/20240322/deti-1934938720.html

https://ria.ru/20240322/deti-1934861848.html

калужская область

грайворонский район

белгородская область

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Дарья Буймова

общество, калужская область, грайворонский район, владислав шапша, вячеслав гладков, белгородская область