https://ria.ru/20240323/batarei-1935205498.html

Москвичам объяснили, почему нельзя самостоятельно сливать воду из батарей

Москвичам объяснили, почему нельзя самостоятельно сливать воду из батарей - РИА Новости, 23.03.2024

Москвичам объяснили, почему нельзя самостоятельно сливать воду из батарей

Москвичам объяснили, что самостоятельный слив воды из батарей может привести к дополнительным расходам, а также повлиять на работу радиаторов, сообщается на... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T09:47

2024-03-23T09:47

2024-03-23T09:47

общество

москва

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Москвичам объяснили, что самостоятельный слив воды из батарей может привести к дополнительным расходам, а также повлиять на работу радиаторов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что самовольный слив теплоносителя из системы отопления запрещен... Порой жители пытаются самостоятельно отрегулировать работу системы отопления — с помощью кранов Маевского или сливая воду из радиатора. Делать так не стоит по нескольким причинам. При самовольном сливе воды понижается общая температура в отопительной системе целого дома", - говорится в сообщении. Отмечается, что затем происходит разбалансировка, из-за чего в остальных квартирах батареи становятся холодными. Кроме того, самостоятельный слив воды приводит к дополнительным затратам, так как система "добирает необходимый объем воды", поэтому увеличиваются расходы всех жителей дома. "Подобные действия способны негативно повлиять на работоспособность радиаторов. Теплоноситель заливается в трубы и батареи таким образом, чтобы заполнить пространство внутри полностью. Это исключает наличие воздуха и препятствует его дальнейшему проникновению в систему. При попадании кислорода в радиатор ускоряется процесс образования ржавчины в тех местах, где он соприкоснется с поверхностью", - дополняется на сайте.

https://ria.ru/20231017/otoplenie-1903238027.html

https://realty.ria.ru/20220915/otoplenie-1816679162.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва