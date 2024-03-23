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Наряды ДПС у "Крокуса" усилены бойцами с автоматами

Наряды ДПС у "Крокуса" усилены бойцами с автоматами - РИА Новости, 23.03.2024

Наряды ДПС у "Крокуса" усилены бойцами с автоматами

В окрестностях "Крокус сити холла" в Подмосковье наряды дорожно-патрульной службы (ДПС) усилены бойцами Росгвардии с автоматами, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T07:03

2024-03-23T07:03

2024-03-23T07:03

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

дпс

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КРАСНОГОРСК, 23 мар - РИА Новости. В окрестностях "Крокус сити холла" в Подмосковье наряды дорожно-патрульной службы (ДПС) усилены бойцами Росгвардии с автоматами, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Наряды ДПС с как минимум несколькими росгвардейцами работают и проверяют автомобили вблизи "Крокуса", силовики - в бронежилетах, у бойцов Росгвардии с собой автоматы. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), крокус сити холл, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дпс