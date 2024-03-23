https://ria.ru/20240323/ataka-1935389019.html

Военные отражают массированную атаку на Севастополь

Военные отражают массированную атаку на Севастополь - РИА Новости, 23.03.2024

Военные отражают массированную атаку на Севастополь

Военные отражают массированную атаку на Севастополь, предварительно сбили уже больше десяти ракет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T23:41

2024-03-23T23:41

2024-03-23T23:53

севастополь

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

вооруженные силы украины

россия

украина

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Военные отражают массированную атаку на Севастополь, предварительно сбили уже больше десяти ракет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается", — написал он.В частности, по словам главы города, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание. Уровень повреждений уточняется. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повреждена газовая труба. Женщина получила осколочное ранение в руку. На улице Гранатная — прилет осколка в дом, повреждена газовая труба, на улице Юхарина Балка — обломки ракеты на проезжей части, в районе Качинского шоссе осколок попал в дом."Не подходите к обломкам и частям сбитых ракет! Сразу звоните в 112. Отключилась линия на ул. Матроса Кошки, бригада выехала. Все городские службы работают в усиленном режиме", — подчеркнул губернатор.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, россия, украина