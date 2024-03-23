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Военные отражают массированную атаку на Севастополь - РИА Новости, 23.03.2024
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23:41 23.03.2024 (обновлено: 23:53 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/ataka-1935389019.html
Военные отражают массированную атаку на Севастополь
Военные отражают массированную атаку на Севастополь - РИА Новости, 23.03.2024
Военные отражают массированную атаку на Севастополь
Военные отражают массированную атаку на Севастополь, предварительно сбили уже больше десяти ракет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T23:41
2024-03-23T23:53
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Военные отражают массированную атаку на Севастополь, предварительно сбили уже больше десяти ракет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается", — написал он.В частности, по словам главы города, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание. Уровень повреждений уточняется. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повреждена газовая труба. Женщина получила осколочное ранение в руку. На улице Гранатная — прилет осколка в дом, повреждена газовая труба, на улице Юхарина Балка — обломки ракеты на проезжей части, в районе Качинского шоссе осколок попал в дом."Не подходите к обломкам и частям сбитых ракет! Сразу звоните в 112. Отключилась линия на ул. Матроса Кошки, бригада выехала. Все городские службы работают в усиленном режиме", — подчеркнул губернатор.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, россия, украина
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Военные отражают массированную атаку на Севастополь

Развожаев: военные отражают массированную атаку на Севастополь, сбили 10 ракет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Военные отражают массированную атаку на Севастополь, предварительно сбили уже больше десяти ракет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается", — написал он.
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В частности, по словам главы города, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание. Уровень повреждений уточняется. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повреждена газовая труба. Женщина получила осколочное ранение в руку. На улице Гранатная — прилет осколка в дом, повреждена газовая труба, на улице Юхарина Балка — обломки ракеты на проезжей части, в районе Качинского шоссе осколок попал в дом.
"Не подходите к обломкам и частям сбитых ракет! Сразу звоните в 112. Отключилась линия на ул. Матроса Кошки, бригада выехала. Все городские службы работают в усиленном режиме", — подчеркнул губернатор.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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