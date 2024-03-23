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Оскольский электрометаллургический комбинат подвергся атаке БПЛА - РИА Новости, 23.03.2024
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08:09 23.03.2024 (обновлено: 10:06 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/ataka-1935183551.html
Оскольский электрометаллургический комбинат подвергся атаке БПЛА
Оскольский электрометаллургический комбинат подвергся атаке БПЛА - РИА Новости, 23.03.2024
Оскольский электрометаллургический комбинат подвергся атаке БПЛА
Беспилотник ночью атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), сообщили на странице предприятия в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T08:09
2024-03-23T10:06
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
старооскольский городской округ
вячеслав гладков
металлоинвест
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 23 мар — РИА Новости. Беспилотник ночью атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), сообщили на странице предприятия в социальной сети "ВКонтакте"."В ночь на 23 марта ОЭМК подвергся атаке БПЛА самолетного типа. Повреждений оборудования и пострадавших нет. Комбинат продолжает работу в штатном режиме", — говорится в публикации.Минувшей ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке на одной из предприятий Старооскольского городского округа со стороны ВСУ.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей. На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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происшествия, белгородская область, старооскольский городской округ, вячеслав гладков, металлоинвест, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Старооскольский городской округ, Вячеслав Гладков, Металлоинвест, Вооруженные силы Украины
Оскольский электрометаллургический комбинат подвергся атаке БПЛА

Оскольский электрометаллургический комбинат ночью подвергся атаке БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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БЕЛГОРОД, 23 мар — РИА Новости. Беспилотник ночью атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), сообщили на странице предприятия в социальной сети "ВКонтакте".
"В ночь на 23 марта ОЭМК подвергся атаке БПЛА самолетного типа. Повреждений оборудования и пострадавших нет. Комбинат продолжает работу в штатном режиме", — говорится в публикации.
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Минувшей ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке на одной из предприятий Старооскольского городского округа со стороны ВСУ.

Оскольский электрометаллургический комбинат имени А. А. Угарова (ОЭМК) — металлургическое предприятие компании "Металлоинвест".

ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей. На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьСтарооскольский городской округВячеслав ГладковМеталлоинвестВооруженные силы Украины
 
 
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