https://ria.ru/20240323/ataka-1935183551.html

Оскольский электрометаллургический комбинат подвергся атаке БПЛА

Оскольский электрометаллургический комбинат подвергся атаке БПЛА - РИА Новости, 23.03.2024

Оскольский электрометаллургический комбинат подвергся атаке БПЛА

Беспилотник ночью атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), сообщили на странице предприятия в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:09

2024-03-23T08:09

2024-03-23T10:06

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

старооскольский городской округ

вячеслав гладков

металлоинвест

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 23 мар — РИА Новости. Беспилотник ночью атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), сообщили на странице предприятия в социальной сети "ВКонтакте"."В ночь на 23 марта ОЭМК подвергся атаке БПЛА самолетного типа. Повреждений оборудования и пострадавших нет. Комбинат продолжает работу в штатном режиме", — говорится в публикации.Минувшей ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке на одной из предприятий Старооскольского городского округа со стороны ВСУ.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей. На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

белгородская область

старооскольский городской округ

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происшествия, белгородская область, старооскольский городской округ, вячеслав гладков, металлоинвест, вооруженные силы украины