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Оскольский электрометаллургический комбинат подвергся атаке БПЛА
Оскольский электрометаллургический комбинат подвергся атаке БПЛА - РИА Новости, 23.03.2024
Оскольский электрометаллургический комбинат подвергся атаке БПЛА
Беспилотник ночью атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), сообщили на странице предприятия в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T08:09
2024-03-23T08:09
2024-03-23T10:06
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БЕЛГОРОД, 23 мар — РИА Новости. Беспилотник ночью атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК), сообщили на странице предприятия в социальной сети "ВКонтакте"."В ночь на 23 марта ОЭМК подвергся атаке БПЛА самолетного типа. Повреждений оборудования и пострадавших нет. Комбинат продолжает работу в штатном режиме", — говорится в публикации.Минувшей ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке на одной из предприятий Старооскольского городского округа со стороны ВСУ.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской области, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей. На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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Оскольский электрометаллургический комбинат подвергся атаке БПЛА
Оскольский электрометаллургический комбинат ночью подвергся атаке БПЛА