https://ria.ru/20240323/aktsiya-1935385830.html

В Твери прошла акция, посвященная памяти жертв трагедии в "Крокусе"

В Твери прошла акция, посвященная памяти жертв трагедии в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

В Твери прошла акция, посвященная памяти жертв трагедии в "Крокусе"

В Твери на площади у Обелиска Победы выложили из свечей цветок крокуса и дату 22.03.24 в память о жертвах террористического акта в концертном зале "Крокус Сити... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T23:05

2024-03-23T23:05

2024-03-23T23:05

тульская область

красногорск

тверь

россия

игорь руденя

крокус сити холл

волонтеры победы

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Твери на площади у Обелиска Победы выложили из свечей цветок крокуса и дату 22.03.24 в память о жертвах террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске, сообщает пресс-служба правительства региона. Инициативу о проведении акции выдвинули участники тверского отделения "Движения Первых", волонтеры мультимедийного парка "Россия – Моя история". Событие было организовано при поддержки правительства Тверской области, в подготовке акции участвовали также "Волонтеры Победы", общественная организация "Добро". Ранее в субботу на площади у Обелиска Победы прошли возложения цветов в память о погибших. В храме-часовне в честь святого благоверного князя Михаила Тверского была проведена служба за упокой жертв теракта. По данным пресс-службы, в эти выходные по решению губернатора Тверской области Игоря Рудени отменены все культурные, развлекательные, спортивные и массовые мероприятия. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 133 человека.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

красногорск

тверь

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красногорск, тверь, россия, игорь руденя, крокус сити холл, волонтеры победы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)