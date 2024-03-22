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Новосибирский министр ЖКХ не признал вину в злоупотреблениях - РИА Новости, 22.03.2024
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09:41 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/zhkkh-1934854010.html
Новосибирский министр ЖКХ не признал вину в злоупотреблениях
Новосибирский министр ЖКХ не признал вину в злоупотреблениях - РИА Новости, 22.03.2024
Новосибирский министр ЖКХ не признал вину в злоупотреблениях
Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов не признает свою вину, министерство продолжает активно... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:41
2024-03-22T09:41
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НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов не признает свою вину, министерство продолжает активно работать, а он сам остается в должности, сообщил РИА Новости представитель ведомства. В пятницу Центральный районный суд Новосибирска заключил Архипова под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ), ущерб по которому составил 220 миллионов рублей. Министра задержали в среду. "Министр вину не признает, он остается в должности… Надеемся, что правоохранительные и судебные органы во всем разберутся", - сообщил представитель областного минЖКХ. В министерстве добавили, что областной орган власти продолжает активно работать по реализации федеральных проектов и региональных программ в сферах ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Прокурорская проверка установила, что 25 июля 2018 между министерством в лице Архипова и бывшим региональным оператором Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экология-Новосибирск" было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО сроком на 10 лет, исполнение которого на 2022 год перед министерством было обеспечено банковской гарантией в сумме свыше 220 миллионов рублей. По данным ведомства, Архипов, зная, что ООО "Экология-Новосибирск" не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для возврата в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение и отозвал ранее заявленное требование об уплате банком этих средств.
https://ria.ru/20240320/vzyatka-1934475374.html
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, жкх, россия
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, ЖКХ, Россия
Новосибирский министр ЖКХ не признал вину в злоупотреблениях

Новосибирский министр ЖКХ остается в должности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на жилые дома в Октябрьском районе Новосибирска
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Новосибирска - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на жилые дома в Октябрьском районе Новосибирска. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов не признает свою вину, министерство продолжает активно работать, а он сам остается в должности, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
В пятницу Центральный районный суд Новосибирска заключил Архипова под стражу на два месяца по делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ), ущерб по которому составил 220 миллионов рублей. Министра задержали в среду.
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«
"Министр вину не признает, он остается в должности… Надеемся, что правоохранительные и судебные органы во всем разберутся", - сообщил представитель областного минЖКХ.
В министерстве добавили, что областной орган власти продолжает активно работать по реализации федеральных проектов и региональных программ в сферах ЖКХ и энергетики Новосибирской области.
Прокурорская проверка установила, что 25 июля 2018 между министерством в лице Архипова и бывшим региональным оператором Новосибирской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экология-Новосибирск" было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО сроком на 10 лет, исполнение которого на 2022 год перед министерством было обеспечено банковской гарантией в сумме свыше 220 миллионов рублей.
По данным ведомства, Архипов, зная, что ООО "Экология-Новосибирск" не исполнило свои обязательства по соглашению и имеются основания для возврата в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение и отозвал ранее заявленное требование об уплате банком этих средств.
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