https://ria.ru/20240322/zhd-1934982434.html
Пушилин рассказал о попытках диверсантов повредить железную дорогу
Пушилин рассказал о попытках диверсантов повредить железную дорогу - РИА Новости, 22.03.2024
Пушилин рассказал о попытках диверсантов повредить железную дорогу
Противник пытается повредить участки новой железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:34
2024-03-22T16:34
2024-03-22T16:34
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727035281_0:204:3278:2048_1920x0_80_0_0_5336f35eb45ded72a3a075d48746b5cf.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Противник пытается повредить участки новой железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. Как отметил на проходящем в Ростове-на-Дону форуме "Интеграция 2024: Перспективы развития новых территорий" Пушилин, железная дорога очень важна для региона с точки зрения перевозки грузов и транспортной составляющей. "Сейчас противник старается, где может, нанести ущерб и, конечно, повредить на разных этапах, участках и прочем", - сказал он, отвечая на вопрос об обеспечении безопасности новой железной дороги. Вооруженные силы РФ делают все возможное, чтобы сократить такие возможности у противника путем освобождения территории и создания санитарной зоны, добавил Пушилин. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, и пообещал продолжить эту работу. По данным Росжелдора, железная дорога, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы, начнет полноценно работать до конца 2024 года. Новый участок проложен по побережью Азовского моря. Магистраль стала альтернативой действующей автомобильной трассе.
https://ria.ru/20240319/doroga-1934337052.html
https://ria.ru/20240306/mariupol-1931443711.html
ростов-на-дону
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727035281_450:346:2719:2048_1920x0_80_0_0_369f0633d54787bf491176a01e123c73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин рассказал о попытках диверсантов повредить железную дорогу
Пушилин: противник хочет повредить железную дорогу в Крым через новые регионы