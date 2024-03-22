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Пушилин рассказал о попытках диверсантов повредить железную дорогу - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:34 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/zhd-1934982434.html
Пушилин рассказал о попытках диверсантов повредить железную дорогу
Пушилин рассказал о попытках диверсантов повредить железную дорогу - РИА Новости, 22.03.2024
Пушилин рассказал о попытках диверсантов повредить железную дорогу
Противник пытается повредить участки новой железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T16:34
2024-03-22T16:34
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Противник пытается повредить участки новой железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. Как отметил на проходящем в Ростове-на-Дону форуме "Интеграция 2024: Перспективы развития новых территорий" Пушилин, железная дорога очень важна для региона с точки зрения перевозки грузов и транспортной составляющей. "Сейчас противник старается, где может, нанести ущерб и, конечно, повредить на разных этапах, участках и прочем", - сказал он, отвечая на вопрос об обеспечении безопасности новой железной дороги. Вооруженные силы РФ делают все возможное, чтобы сократить такие возможности у противника путем освобождения территории и создания санитарной зоны, добавил Пушилин. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, и пообещал продолжить эту работу. По данным Росжелдора, железная дорога, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы, начнет полноценно работать до конца 2024 года. Новый участок проложен по побережью Азовского моря. Магистраль стала альтернативой действующей автомобильной трассе.
https://ria.ru/20240319/doroga-1934337052.html
https://ria.ru/20240306/mariupol-1931443711.html
ростов-на-дону
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ростов-на-дону, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин рассказал о попытках диверсантов повредить железную дорогу

Пушилин: противник хочет повредить железную дорогу в Крым через новые регионы

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВелосипедист едет по перрону станции Ясиноватая
Велосипедист едет по перрону станции Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Велосипедист едет по перрону станции Ясиноватая. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - РИА Новости. Противник пытается повредить участки новой железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
Как отметил на проходящем в Ростове-на-Дону форуме "Интеграция 2024: Перспективы развития новых территорий" Пушилин, железная дорога очень важна для региона с точки зрения перевозки грузов и транспортной составляющей.
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"Сейчас противник старается, где может, нанести ущерб и, конечно, повредить на разных этапах, участках и прочем", - сказал он, отвечая на вопрос об обеспечении безопасности новой железной дороги. Вооруженные силы РФ делают все возможное, чтобы сократить такие возможности у противника путем освобождения территории и создания санитарной зоны, добавил Пушилин.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, и пообещал продолжить эту работу. По данным Росжелдора, железная дорога, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом через новые регионы, начнет полноценно работать до конца 2024 года. Новый участок проложен по побережью Азовского моря. Магистраль стала альтернативой действующей автомобильной трассе.
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Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасность
 
 
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