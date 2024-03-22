ЕК опубликовала предложения по ограничениям на импорт в ЕС зерна из России
ЕК опубликовала предложения по ограничениям импорта в ЕС зерна РФ и Белоруссии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) в пятницу официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза.
"Еврокомиссия сегодня предлагает повысить ввозные пошлины на импорт в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии, включая пшеницу, кукурузу и подсолнечный шрот", - указывается в документе. В ЕК пояснили, что "эти пошлины, хотя и достаточно высокие, чтобы на практике подавить такой импорт в ЕС, - не повлияют на экспорт в третьи страны".
"Транзит зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии в третьи страны сегодняшнее предложение не затрагивает. Это показывает, что ЕС по-прежнему полностью привержен обеспечению продовольственной безопасности во всем мире, особенно в развивающихся странах", - указывается в заявлении Еврокомиссии. ЕК, в частности, предполагает, что в зависимости от конкретного продукта новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до пошлины в размере 50%.
Россия и Белоруссия, согласно, предложению, также "более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты". Как сообщил журналистам в Брюсселе в пятницу высокопоставленный европейский источник, "до последнего времени таможенная пошлина для ряда видов импортируемой из РФ продукции, в том числе пшеницы высокого качества, составляла 0%".
В ЕК рассчитывают утвердить и ввести это предложение в силу в кратчайшие сроки, поскольку оно не нуждается в предварительном единогласном одобрении всеми 27 странами союза, а также в утверждении Европарламентом. Для его согласования требуется только квалифицированное большинство в Совете ЕС.
Тем временем фермерские протесты в Европе продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах из-за ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют из-за низких цен на свою продукцию в результате ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны госбюджета.