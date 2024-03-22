https://ria.ru/20240322/zerno-1934895351.html
Источник рассказал о планах ЕС ограничить импорт зерновых из России
Источник рассказал о планах ЕС ограничить импорт зерновых из России - РИА Новости, 22.03.2024
Источник рассказал о планах ЕС ограничить импорт зерновых из России
В ЕС уверяют, что ограничения на зерно России не затронут ее торговлю с третьими странами, включая транзит через территорию союза, сообщил журналистам в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:31
2024-03-22T12:31
2024-03-22T12:35
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. В ЕС уверяют, что ограничения на зерно России не затронут ее торговлю с третьими странами, включая транзит через территорию союза, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Предложение составлено так, что новые меры не коснутся торговли России с третьими странами, включая транзит через территорию ЕС", - сообщил он. В ЕС также заявили, что увеличение пошлин на зерно из РФ "направлено на предупреждение возможной дестабилизации рынка в Евросоюзе", а также имеет целью предотвратить поступление в ЕС зерна якобы с контролируемых территорий Украины и "помешать финансированию ВПК РФ". "Для принятия этого решения достаточно постановления Совета ЕС, утвержденного квалифицированным большинством, поэтому оно может быть принято оперативно, согласие Европарламента не понадобится", - пояснил источник.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что представила на саммите ЕС лидерам предложение для ограничения импорта в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии, меры включат повышение пошлин на 95 евро или на 50%.
https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции, Санкции в отношении России
Источник рассказал о планах ЕС ограничить импорт зерновых из России
В ЕС заявили, что ограничения на импорт зерновых из РФ не коснутся третьих стран
БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. В ЕС уверяют, что ограничения на зерно России не затронут ее торговлю с третьими странами, включая транзит через территорию союза, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Предложение составлено так, что новые меры не коснутся торговли России с третьими странами, включая транзит через территорию ЕС", - сообщил он.
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В ЕС также заявили, что увеличение пошлин на зерно из РФ "направлено на предупреждение возможной дестабилизации рынка в Евросоюзе", а также имеет целью предотвратить поступление в ЕС зерна якобы с контролируемых территорий Украины
и "помешать финансированию ВПК РФ".
"Для принятия этого решения достаточно постановления Совета ЕС, утвержденного квалифицированным большинством, поэтому оно может быть принято оперативно, согласие Европарламента не понадобится", - пояснил источник.
Ранее глава Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен сообщила, что представила на саммите ЕС лидерам предложение для ограничения импорта в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии
, меры включат повышение пошлин на 95 евро или на 50%.
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